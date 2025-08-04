https://ria.ru/20250804/moskva-2033218797.html

Около 30 потерпевших пришли на заседание по делу о теракте в "Крокусе"

Около 30 потерпевших пришли на заседание по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025

Около 30 потерпевших пришли на заседание по делу о теракте в "Крокусе"

Около 30 потерпевших находятся в зале судебного заседания, где начнется рассмотрение уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:58:00+03:00

2025-08-04T11:58:00+03:00

2025-08-04T11:58:00+03:00

происшествия

красногорск

московский городской суд

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около 30 потерпевших находятся в зале судебного заседания, где начнется рассмотрение уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности. В суд уже доставлены все 19 обвиняемых. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

https://ria.ru/20250803/oruzhie-2033049956.html

красногорск

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происшествия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik