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Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды - РИА Новости, 04.08.2025
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11:35 04.08.2025 (обновлено: 11:38 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/moskva-2033207227.html
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды - РИА Новости, 04.08.2025
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды
Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 04.08.2025
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москва
евгений тишковец
мосводосток
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник на центр Москвы может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр. "Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на территории Москвы. В связи с надвигающимся на столицу дождем, на городских территориях рассредоточены бригады, специализированная и откачивающая техника "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятия проводят необходимые мероприятия по подготовке водосточной инфраструктуры для приема атмосферных осадков в городскую водосточную сеть. Под особым вниманием остановки общественного транспорта, а также низинные места.
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москва, евгений тишковец, мосводосток
Москва, Евгений Тишковец, Мосводосток, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды

В Москве из-за ожидаемой непогоды дежурят 300 бригад "Мосводостока"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник на центр Москвы может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр.
"Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на территории Москвы. В связи с надвигающимся на столицу дождем, на городских территориях рассредоточены бригады, специализированная и откачивающая техника "Мосводостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты предприятия проводят необходимые мероприятия по подготовке водосточной инфраструктуры для приема атмосферных осадков в городскую водосточную сеть. Под особым вниманием остановки общественного транспорта, а также низинные места.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт
08:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕвгений ТишковецМосводосток
 
 
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