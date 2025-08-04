https://ria.ru/20250804/moskva-2033207227.html

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды - РИА Новости, 04.08.2025

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды

Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:35:00+03:00

2025-08-04T11:35:00+03:00

2025-08-04T11:38:00+03:00

москва

евгений тишковец

мосводосток

москва сегодня: мегаполис для жизни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964611839_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_8510b5cc6834aaa6fe6532dbba2b1c48.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник на центр Москвы может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр. "Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на территории Москвы. В связи с надвигающимся на столицу дождем, на городских территориях рассредоточены бригады, специализированная и откачивающая техника "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятия проводят необходимые мероприятия по подготовке водосточной инфраструктуры для приема атмосферных осадков в городскую водосточную сеть. Под особым вниманием остановки общественного транспорта, а также низинные места.

https://ria.ru/20250804/deptrans-2033168815.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец, мосводосток