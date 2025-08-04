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Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды - РИА Новости, 04.08.2025
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды
Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:35:00+03:00
2025-08-04T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Из-за ожидаемой непогоды на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале предприятия. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник на центр Москвы может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр. "Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на территории Москвы. В связи с надвигающимся на столицу дождем, на городских территориях рассредоточены бригады, специализированная и откачивающая техника "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятия проводят необходимые мероприятия по подготовке водосточной инфраструктуры для приема атмосферных осадков в городскую водосточную сеть. Под особым вниманием остановки общественного транспорта, а также низинные места.
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москва, евгений тишковец, мосводосток
Москва, Евгений Тишковец, Мосводосток, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за ожидаемой непогоды
В Москве из-за ожидаемой непогоды дежурят 300 бригад "Мосводостока"