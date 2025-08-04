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В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока - РИА Новости, 04.08.2025
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09:13 04.08.2025 (обновлено: 10:31 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/moskva-2033175174.html
В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока
В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока - РИА Новости, 04.08.2025
В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока
Врачи перинатального центра Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в Москве спасли тройняшек, родившихся раньше срока, сообщила журналистам... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:13:00+03:00
2025-08-04T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врачи перинатального центра Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в Москве спасли тройняшек, родившихся раньше срока, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова. "Случай тройни из Городской клинической больницы имени Кончаловского — пример высочайшего профессионализма и слаженной командной работы. Врачи спасли тройняшек, которые появились на свет на 30-й неделе беременности. Более 20 суток длилась борьба за их жизни, затем их вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там малышки три недели учились самостоятельно дышать и питаться, активно набирали вес и развивались. Сегодня все четверо чувствуют себя хорошо", — рассказала она. По словам Раковой, первой на свет появилась девочка весом 1360 граммов и ростом 40 сантиметров, за ней — ее сестренка, чей вес составил 1730 граммов, а рост 43 сантиметра, третья малышка родилась с весом 1430 граммов и ростом 38 сантиметров. Все трое нуждались в интенсивной терапии. Медики оперативно провели реанимационные мероприятия, обеспечили оптимальный температурный режим и подключили новорожденных к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы стабилизировать их состояние.Сейчас в Москве работает уже шесть современных перинатальных центров, где опытные специалисты заботятся о детях, родившихся раньше срока, отметила вице-мэр. Всего за первое полугодие в столице появились на свет 463 двойни и четыре тройни.
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032051523.html
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москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова
В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся раньше срока

В Москве врачи спасли тройняшек, родившихся с критически низкой массой тела

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. ИванкоВ перинатальном центре ГКБ имени Кончаловского врачи спасли тройняшек
В перинатальном центре ГКБ имени Кончаловского врачи спасли тройняшек - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко
В перинатальном центре ГКБ имени Кончаловского врачи спасли тройняшек
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врачи перинатального центра Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в Москве спасли тройняшек, родившихся раньше срока, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова.
"Случай тройни из Городской клинической больницы имени Кончаловского — пример высочайшего профессионализма и слаженной командной работы. Врачи спасли тройняшек, которые появились на свет на 30-й неделе беременности. Более 20 суток длилась борьба за их жизни, затем их вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там малышки три недели учились самостоятельно дышать и питаться, активно набирали вес и развивались. Сегодня все четверо чувствуют себя хорошо", — рассказала она.
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По словам Раковой, первой на свет появилась девочка весом 1360 граммов и ростом 40 сантиметров, за ней — ее сестренка, чей вес составил 1730 граммов, а рост 43 сантиметра, третья малышка родилась с весом 1430 граммов и ростом 38 сантиметров. Все трое нуждались в интенсивной терапии. Медики оперативно провели реанимационные мероприятия, обеспечили оптимальный температурный режим и подключили новорожденных к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы стабилизировать их состояние.
Сейчас в Москве работает уже шесть современных перинатальных центров, где опытные специалисты заботятся о детях, родившихся раньше срока, отметила вице-мэр. Всего за первое полугодие в столице появились на свет 463 двойни и четыре тройни.
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