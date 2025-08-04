https://ria.ru/20250804/moskva-2033168616.html
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 04.08.2025
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Ливни с грозами ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, в столичном регионе может выпасть до половины от месячной нормы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:08:00+03:00
2025-08-04T08:08:00+03:00
2025-08-04T13:47:00+03:00
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ливни с грозами ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, в столичном регионе может выпасть до половины от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в понедельник характер погоды в столичном регионе будет определяться северной периферией небольшого, но достаточно активного южного циклона, центр которого в середине дня окажется над Черноземьем. "Погода в Москве облачная. В южных районах - в ближайшие часы, в центральной части столицы около полудня начнутся дожди, которые местами будут носить ливневой характер и сопровождаться грозами. Всего в течение только сегодняшнего дня в регионе может выпасть от трети до половины от месячной нормы осадков - месячная норма 78 миллиметров. Температура воздуха в такой ситуации уже не высока. Облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев. Днем в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный со скоростью четыре-девять метров в секунду. По его словам, атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что уже ниже нормы. "Сильные осадки сохранятся в столице и в течение предстоящей ночи. На прекращение дождей следует жителям региона рассчитывать лишь ближе к вечеру завтрашнего дня", - заключил Леус.
https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html
https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033115112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
В Москве в понедельник ожидаются ливни с грозами и до 24 градусов тепла
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Ливни с грозами ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, в столичном регионе может выпасть до половины от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
Он отметил, что в понедельник характер погоды в столичном регионе будет определяться северной периферией небольшого, но достаточно активного южного циклона, центр которого в середине дня окажется над Черноземьем.
"Погода в Москве
облачная. В южных районах - в ближайшие часы, в центральной части столицы около полудня начнутся дожди, которые местами будут носить ливневой характер и сопровождаться грозами. Всего в течение только сегодняшнего дня в регионе может выпасть от трети до половины от месячной нормы осадков - месячная норма 78 миллиметров. Температура воздуха в такой ситуации уже не высока. Облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев. Днем в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус
.
Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный со скоростью четыре-девять метров в секунду.
По его словам, атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что уже ниже нормы.
"Сильные осадки сохранятся в столице и в течение предстоящей ночи. На прекращение дождей следует жителям региона рассчитывать лишь ближе к вечеру завтрашнего дня", - заключил Леус.