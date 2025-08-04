https://ria.ru/20250804/moskva-2033168616.html

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 04.08.2025

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Ливни с грозами ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, в столичном регионе может выпасть до половины от месячной нормы... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:08:00+03:00

2025-08-04T08:08:00+03:00

2025-08-04T13:47:00+03:00

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033239075_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_dab83235f4fad9db04e0966285a563c2.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ливни с грозами ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, в столичном регионе может выпасть до половины от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в понедельник характер погоды в столичном регионе будет определяться северной периферией небольшого, но достаточно активного южного циклона, центр которого в середине дня окажется над Черноземьем. "Погода в Москве облачная. В южных районах - в ближайшие часы, в центральной части столицы около полудня начнутся дожди, которые местами будут носить ливневой характер и сопровождаться грозами. Всего в течение только сегодняшнего дня в регионе может выпасть от трети до половины от месячной нормы осадков - месячная норма 78 миллиметров. Температура воздуха в такой ситуации уже не высока. Облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев. Днем в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный со скоростью четыре-девять метров в секунду. По его словам, атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что уже ниже нормы. "Сильные осадки сохранятся в столице и в течение предстоящей ночи. На прекращение дождей следует жителям региона рассчитывать лишь ближе к вечеру завтрашнего дня", - заключил Леус.

https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html

https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033115112.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода