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Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
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07:30 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moskva-2033166203.html
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник
Спасатели предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:30:00+03:00
2025-08-04T07:30:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы... (С 12.00 мск - ред.) с сохранением до конца суток четвертого августа в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник

МЧС предупредило о ливне, дожде, грозе и ветре до 17 метров в секунду в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы... (С 12.00 мск - ред.) с сохранением до конца суток четвертого августа в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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