https://ria.ru/20250804/moskva-2033166203.html

Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025

Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник

Спасатели предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:30:00+03:00

2025-08-04T07:30:00+03:00

2025-08-04T07:30:00+03:00

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115239/54/1152395454_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_32b7e98a78792088c4527d96c1a1803f.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы... (С 12.00 мск - ред.) с сохранением до конца суток четвертого августа в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250804/primore-2033162230.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)