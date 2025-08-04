https://ria.ru/20250804/mosgorsud-2033242879.html
Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО
Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО - РИА Новости, 04.08.2025
Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:16:00+03:00
2025-08-04T13:16:00+03:00
2025-08-04T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Постановление суда об избрании в отношении Воеводина Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказано в документе. В жалобе адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, указывая, что у Воеводина на иждивении супруга, дети, мать пенсионного возраста, сам он страдает рядом хронических заболеваний. Кроме того, защитник настаивал, что его нельзя заключать под стражу, ведь инкриминируемые преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности. Тем не менее, суд согласился с доводами следствия, что преступление совершено в составе группы лиц, не все соучастники которого установлены и задержаны, а также учел "его образование, профессиональные навыки и связи", посчитав, что, оставаясь на свободе, обвиняемый сможет скрыться от органов следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
https://ria.ru/20250801/sud-2032922893.html
https://ria.ru/20250705/prokuror-2027419449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, всмпо-ависма
Происшествия, Россия, ВСМПО-Ависма
Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы корпорации "ВСМПО-Ависма" Воеводина
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Постановление суда об избрании в отношении Воеводина Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказано в документе.
В жалобе адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, указывая, что у Воеводина на иждивении супруга, дети, мать пенсионного возраста, сам он страдает рядом хронических заболеваний. Кроме того, защитник настаивал, что его нельзя заключать под стражу, ведь инкриминируемые преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности.
Тем не менее, суд согласился с доводами следствия, что преступление совершено в составе группы лиц, не все соучастники которого установлены и задержаны, а также учел "его образование, профессиональные навыки и связи", посчитав, что, оставаясь на свободе, обвиняемый сможет скрыться от органов следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере).
Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко.
"ВСМПО-Ависма
" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.