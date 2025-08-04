https://ria.ru/20250804/mosgorsud-2033242879.html

Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО

Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО - РИА Новости, 04.08.2025

Мосгорсуд оставил бывшего гендира "ВСМПО-Ависма" Воеводина в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:16:00+03:00

2025-08-04T13:16:00+03:00

2025-08-04T13:16:00+03:00

происшествия

россия

всмпо-ависма

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Постановление суда об избрании в отношении Воеводина Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказано в документе. В жалобе адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, указывая, что у Воеводина на иждивении супруга, дети, мать пенсионного возраста, сам он страдает рядом хронических заболеваний. Кроме того, защитник настаивал, что его нельзя заключать под стражу, ведь инкриминируемые преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности. Тем не менее, суд согласился с доводами следствия, что преступление совершено в составе группы лиц, не все соучастники которого установлены и задержаны, а также учел "его образование, профессиональные навыки и связи", посчитав, что, оставаясь на свободе, обвиняемый сможет скрыться от органов следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

https://ria.ru/20250801/sud-2032922893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, всмпо-ависма