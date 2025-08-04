https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033368487.html

Приговор Гуцул в Молдавии будет обвинительным, заявили в ПМР

Приговор Гуцул в Молдавии будет обвинительным, заявили в ПМР - РИА Новости, 04.08.2025

Приговор Гуцул в Молдавии будет обвинительным, заявили в ПМР

Приговор суда в Молдавии главе Гагаузии Евгении Гуцул будет обвинительным, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:39:00+03:00

2025-08-04T23:39:00+03:00

2025-08-04T23:39:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Приговор суда в Молдавии главе Гагаузии Евгении Гуцул будет обвинительным, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Пятого августа молдавский суд, если верить открытым источникам, должен вынести приговор по уголовному делу, сфабрикованному правящей кликой Республики Молдова против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Нет сомнения, что настрой национал-фашистской диктатуры на то, чтобы этот приговор был обвинительный", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также добавил, что сейчас в молдавских СМИ есть версия, что в тюрьме Гуцул хочет видеть лично президент Молдавии Майя Санду. По его мнению, в данном случае может присутствовать как личная ненависть, так и желание на примере Гуцул запугать всех противников нынешней молдавской власти. "Так или иначе, но объективно команде Санду терять уже нечего: всем очевидно, что демократия в Молдове попрана, а выборы в парламент 28 сентября изначально несвободны. При этом американцы до поры до времени дистанцировались от молдавской тематики, тогда как евроглобалисты, судя по всему, дали Санду "добро" на любые беззакония", – отметил Сафонов. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250703/moldaviya-2027027535.html

https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026865259.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец