https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033310856.html

Партия "Шанс" оспорила в суде решение ЦИК Молдавии

Партия "Шанс" оспорила в суде решение ЦИК Молдавии - РИА Новости, 04.08.2025

Партия "Шанс" оспорила в суде решение ЦИК Молдавии

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" оспорила в суде решение Агентства государственных услуг об отказе в регистрации изменений в документах политсилы, которое РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:11:00+03:00

2025-08-04T17:11:00+03:00

2025-08-04T17:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" оспорила в суде решение Агентства государственных услуг об отказе в регистрации изменений в документах политсилы, которое послужило основанием для ее исключения из парламентских выборов, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. ЦИК Молдавии 3 августа внес изменения в постановление об утверждении списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября. Так, из списка были исключены политические партии "Шанс", "Victorie-Победа", "Аграрная партия Молдовы", "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Причиной стало принятие Агентством госуслуг решения не регистрировать изменения в данных, внесенных в Государственный регистр юридических лиц. "В Кишиневский суд мы подали заявление и жалобу на решение Агентства государственных услуг, отказавшегося внести изменения в документы партии. Этот отказ привел к абсурдному решению ЦИК, исключившей нас из списка партий, допущенных к выборам 28 сентября. Мы обжалуем это решение в Апелляционном суде и будем бороться до конца, чтобы наши сторонники смогли реализовать свое право голоса, а наши коллеги – воспользоваться конституционным правом быть избранными", - написал в своем Telegram-канале Лунгу.Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250729/oppozitsiya-2032221768.html

https://ria.ru/20250804/sandu-2033307958.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, алексей лунгу, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец