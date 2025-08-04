Партия "Шанс" оспорила в суде решение ЦИК Молдавии
Молдавская партия "Шанс" оспорила решение, повлекшее ее исключение из выборов
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" оспорила в суде решение Агентства государственных услуг об отказе в регистрации изменений в документах политсилы, которое послужило основанием для ее исключения из парламентских выборов, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу.
ЦИК Молдавии 3 августа внес изменения в постановление об утверждении списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября. Так, из списка были исключены политические партии "Шанс", "Victorie-Победа", "Аграрная партия Молдовы", "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Причиной стало принятие Агентством госуслуг решения не регистрировать изменения в данных, внесенных в Государственный регистр юридических лиц.
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"В Кишиневский суд мы подали заявление и жалобу на решение Агентства государственных услуг, отказавшегося внести изменения в документы партии. Этот отказ привел к абсурдному решению ЦИК, исключившей нас из списка партий, допущенных к выборам 28 сентября. Мы обжалуем это решение в Апелляционном суде и будем бороться до конца, чтобы наши сторонники смогли реализовать свое право голоса, а наши коллеги – воспользоваться конституционным правом быть избранными", - написал в своем Telegram-канале Лунгу.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.