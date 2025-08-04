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В Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 04.08.2025
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15:07 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033281138.html
В Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул
В Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 04.08.2025
В Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул
Более семи тысяч жителей Гагаузии приняли участие в митинге в поддержку находящейся под домашним арестом главы автономии Евгении Гуцул, сообщил в понедельник... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:07:00+03:00
2025-08-04T15:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Более семи тысяч жителей Гагаузии приняли участие в митинге в поддержку находящейся под домашним арестом главы автономии Евгении Гуцул, сообщил в понедельник лидер партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат прошел митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул. Советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускала в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг. Из-за это сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. На митинге была принята резолюция в поддержку Гуцул и возврата полномочий Гагаузской автономии. "Более семи тысяч человек собрались на центральной площади. Люди пришли не по указке и не из-под палки. Они пришли по зову сердца — выразить поддержку законно избранному башкану (главе – ред.) Гагаузии Евгении Гуцул. Несмотря на давление, несмотря на препятствия со стороны полиции, несмотря на провокации со стороны подвластных журналистов — митинг состоялся. Это был мощный, мирный и принципиальный голос в защиту справедливости, автономии и демократии", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, суд над Гуцул - это юридический фарс. "Это очевидно и в Молдове, и за её пределами. Уже сегодня это дело вызвало международный резонанс. Мы получаем сигналы поддержки от зарубежных правозащитников, адвокатов, политологов, готовых выступить в защиту справедливости. Вчерашний митинг — это сигнал. Это борьба не за одного человека, а за автономию, за права людей, за достоинство", - отметил он. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250803/gutsul-2033143424.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, алексей лунгу, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Алексей Лунгу, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул

Лунгу: в Гагаузии более семи тысяч человек вышли на митинг в поддержку Гуцул

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramМитинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Комрате
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Более семи тысяч жителей Гагаузии приняли участие в митинге в поддержку находящейся под домашним арестом главы автономии Евгении Гуцул, сообщил в понедельник лидер партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу.
В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат прошел митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул. Советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускала в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг. Из-за это сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. На митинге была принята резолюция в поддержку Гуцул и возврата полномочий Гагаузской автономии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны
Вчера, 21:51
"Более семи тысяч человек собрались на центральной площади. Люди пришли не по указке и не из-под палки. Они пришли по зову сердца — выразить поддержку законно избранному башкану (главе – ред.) Гагаузии Евгении Гуцул. Несмотря на давление, несмотря на препятствия со стороны полиции, несмотря на провокации со стороны подвластных журналистов — митинг состоялся. Это был мощный, мирный и принципиальный голос в защиту справедливости, автономии и демократии", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, суд над Гуцул - это юридический фарс. "Это очевидно и в Молдове, и за её пределами. Уже сегодня это дело вызвало международный резонанс. Мы получаем сигналы поддержки от зарубежных правозащитников, адвокатов, политологов, готовых выступить в защиту справедливости. Вчерашний митинг — это сигнал. Это борьба не за одного человека, а за автономию, за права людей, за достоинство", - отметил он.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску
Вчера, 21:03
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулАлексей ЛунгуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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