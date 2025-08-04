https://ria.ru/20250804/minprosveschenie-2033344864.html
Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в школах
Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в школах - РИА Новости, 04.08.2025
Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в школах
Сокращение уроков родной речи в 1-х классах российских школ связано с допустимой нагрузкой на школьников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:41:00+03:00
2025-08-04T19:41:00+03:00
2025-08-04T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сокращение уроков родной речи в 1-х классах российских школ связано с допустимой нагрузкой на школьников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Ранее министерство образования и науки Татарстана обратилось к министерству просвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года. "В абзаце 9 пункта 3.4.16 СанПиН указано, что объём максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четырёх уроков; один раз в неделю возможны пять уроков — за счёт дополнительного часа физической культуры. Таким образом, недельная нагрузка для первоклассников не должна превышать 20 часов. Допускается 21 час — только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено 3 часа в неделю", - говорится в сообщении. Уточняется, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка обучающихся 1-х классов составляет 20 часов. В некоторых вариантах на изучение родного языка и литературного чтения на родном языке отводится один час, в другом варианте обучения при 20-часовой нагрузке допускается два часа на родной язык и литературное чтение. "В 2-4-х и 5-9-х классах изменений в объёме часов, отведённых на изучение родного языка и родной литературы, не предусмотрено. Речь не идёт о сокращении объёма преподавания родного языка", - отметили в ведомстве. Там добавили, что образовательная организация, с учётом корректировки недельной нагрузки в 1-х классах, может изменить формат преподавания родного языка, используя ресурсы внеурочной деятельности.
https://ria.ru/20250525/obschestvoznanie-2018929988.html
https://ria.ru/20250709/shkola-2028048278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в школах
Минпросвещения: сокращение уроков родной речи связано с допустимой нагрузкой
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сокращение уроков родной речи в 1-х классах российских школ связано с допустимой нагрузкой на школьников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ранее министерство образования и науки Татарстана обратилось к министерству просвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года.
«
"В абзаце 9 пункта 3.4.16 СанПиН указано, что объём максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четырёх уроков; один раз в неделю возможны пять уроков — за счёт дополнительного часа физической культуры. Таким образом, недельная нагрузка для первоклассников не должна превышать 20 часов. Допускается 21 час — только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено 3 часа в неделю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка обучающихся 1-х классов составляет 20 часов. В некоторых вариантах на изучение родного языка и литературного чтения на родном языке отводится один час, в другом варианте обучения при 20-часовой нагрузке допускается два часа на родной язык и литературное чтение.
"В 2-4-х и 5-9-х классах изменений в объёме часов, отведённых на изучение родного языка и родной литературы, не предусмотрено. Речь не идёт о сокращении объёма преподавания родного языка", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что образовательная организация, с учётом корректировки недельной нагрузки в 1-х классах, может изменить формат преподавания родного языка, используя ресурсы внеурочной деятельности.