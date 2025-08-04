Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/mina-2033207570.html
В Курской области мужчина подорвался на мине
В Курской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2025
В Курской области мужчина подорвался на мине
Мужчина подорвался на украинской мине в Глушковском районе в Курской области, он доставлен в больницу с множественными ранениями и травмами, сообщил врио главы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:38:00+03:00
2025-08-04T11:38:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Мужчина подорвался на украинской мине в Глушковском районе в Курской области, он доставлен в больницу с множественными ранениями и травмами, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. "Очередные жертвы нацистских преступлений. Вчера житель села Коровяковка Глушковского района подорвался на взрывном устройстве. У 57-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, бригада скорой помощи доставила его в Курскую областную больницу. "Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить его на ноги!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина подорвался на мине

Мужчина подорвался на мине в Глушковском районе Курской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Мужчина подорвался на украинской мине в Глушковском районе в Курской области, он доставлен в больницу с множественными ранениями и травмами, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
"Очередные жертвы нацистских преступлений. Вчера житель села Коровяковка Глушковского района подорвался на взрывном устройстве. У 57-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, бригада скорой помощи доставила его в Курскую областную больницу.
"Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить его на ноги!" - добавил Хинштейн.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов
13 июля, 14:28
 
ПроисшествияГлушковский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала