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В Курской области мужчина подорвался на мине
В Курской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2025
В Курской области мужчина подорвался на мине
Мужчина подорвался на украинской мине в Глушковском районе в Курской области, он доставлен в больницу с множественными ранениями и травмами, сообщил врио главы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:38:00+03:00
2025-08-04T11:38:00+03:00
2025-08-04T11:38:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Мужчина подорвался на украинской мине в Глушковском районе в Курской области, он доставлен в больницу с множественными ранениями и травмами, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. "Очередные жертвы нацистских преступлений. Вчера житель села Коровяковка Глушковского района подорвался на взрывном устройстве. У 57-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, бригада скорой помощи доставила его в Курскую областную больницу. "Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить его на ноги!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html
глушковский район
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происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина подорвался на мине
Мужчина подорвался на мине в Глушковском районе Курской области