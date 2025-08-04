МИД России высказался о призыве к НАТО по РСМД
МИД России: призыв к НАТО ввести мораторий на РСМД не встретил взаимности
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призыв России к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности, заявил МИД РФ.
"К странам НАТО с российской стороны был обращен прямой призыв объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о РСМД, а к союзникам США в АТР - поддержать наши усилия по недопущению гонки таких вооружений в данном регионе. Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - заявили в МИД.
В частности, возрастающий массив объективных данных свидетельствует, что испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развертывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
В начале июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что США уже не откликнутся на предложение России о моратории.