МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил МИД.
В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них.
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"Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", — отметили там.
Руководство страны примет решение по конкретным мерам реагирования. В их основу ляжет межведомственный анализ масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
В министерстве подчеркнули, что шаги коллективного Запада ведут к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов. Это создает прямую угрозу безопасности страны. При этом призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.
Вашингтон в начале 2019-го объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.