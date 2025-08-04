https://ria.ru/20250804/mid-2033341700.html

МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД

МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД - РИА Новости, 04.08.2025

МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД

Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил МИД. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:15:00+03:00

2025-08-04T19:15:00+03:00

2025-08-04T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил МИД."Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", — отметили там. Руководство страны примет решение по конкретным мерам реагирования. В их основу ляжет межведомственный анализ масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.В министерстве подчеркнули, что шаги коллективного Запада ведут к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов. Это создает прямую угрозу безопасности страны. При этом призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не встретил взаимности. О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня прошлого года. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.Вашингтон в начале 2019-го объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240802/drsmd-1963571751.html

https://ria.ru/20250708/ryutte-2028000084.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033280541.html

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