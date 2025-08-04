https://ria.ru/20250804/mid-2033319903.html

В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики

В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики - РИА Новости, 04.08.2025

В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики

Нового директора департамента Северной Атлантики назначили в МИД РФ, им стал Александр Гусаров, сообщило министерство. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:49:00+03:00

2025-08-04T17:49:00+03:00

2025-08-04T17:49:00+03:00

россия

северная атлантика

великобритания

александр дарчиев

мгимо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нового директора департамента Северной Атлантики назначили в МИД РФ, им стал Александр Гусаров, сообщило министерство. "Приказом МИД России от 31 июля 2025 года № 16883 Гусаров Александр Евгеньевич назначен директором Департамента Северной Атлантики", - сообщил МИД РФ на своем сайте.Александр Гусаров родился в 1981 году, в 2004 году окончил МГИМО МИД России. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса, присвоенный в ноябре 2023 года. Владеет английским и немецким языками. B системе МИД с 2004 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, с 2022 по 2025 год был советником-посланником посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. До марта 2025 года департамент Северной Атлантики возглавлял Александр Дарчиев, ныне посол РФ в США.

https://ria.ru/20250210/mid-1998502062.html

россия

северная атлантика

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, северная атлантика, великобритания, александр дарчиев, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)