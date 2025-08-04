Рейтинг@Mail.ru
В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/mid-2033319903.html
В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики
В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики - РИА Новости, 04.08.2025
В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики
Нового директора департамента Северной Атлантики назначили в МИД РФ, им стал Александр Гусаров, сообщило министерство. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:49:00+03:00
2025-08-04T17:49:00+03:00
россия
северная атлантика
великобритания
александр дарчиев
мгимо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нового директора департамента Северной Атлантики назначили в МИД РФ, им стал Александр Гусаров, сообщило министерство. &quot;Приказом МИД России от 31 июля 2025 года № 16883 Гусаров Александр Евгеньевич назначен директором Департамента Северной Атлантики&quot;, - сообщил МИД РФ на своем сайте.Александр Гусаров родился в 1981 году, в 2004 году окончил МГИМО МИД России. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса, присвоенный в ноябре 2023 года. Владеет английским и немецким языками. B системе МИД с 2004 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, с 2022 по 2025 год был советником-посланником посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. До марта 2025 года департамент Северной Атлантики возглавлял Александр Дарчиев, ныне посол РФ в США.
https://ria.ru/20250210/mid-1998502062.html
россия
северная атлантика
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_132:0:1876:1308_1920x0_80_0_0_e93ce7545be1b5be06946efea691f9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северная атлантика, великобритания, александр дарчиев, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Северная Атлантика, Великобритания, Александр Дарчиев, МГИМО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назначили нового директора департамента Северной Атлантики

Новым директором департамента Северной Атлантики стал Александр Гусаров

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нового директора департамента Северной Атлантики назначили в МИД РФ, им стал Александр Гусаров, сообщило министерство.
«

"Приказом МИД России от 31 июля 2025 года № 16883 Гусаров Александр Евгеньевич назначен директором Департамента Северной Атлантики", - сообщил МИД РФ на своем сайте.

Александр Гусаров родился в 1981 году, в 2004 году окончил МГИМО МИД России. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса, присвоенный в ноябре 2023 года. Владеет английским и немецким языками.
B системе МИД с 2004 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, с 2022 по 2025 год был советником-посланником посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
До марта 2025 года департамент Северной Атлантики возглавлял Александр Дарчиев, ныне посол РФ в США.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В МИД России упразднили один европейский департамент
10 февраля, 21:16
 
РоссияСеверная АтлантикаВеликобританияАлександр ДарчиевМГИМОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала