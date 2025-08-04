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Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025
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16:10 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/mid-2033294146.html
Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова
Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025
Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова
Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей, и последним для Канады в том виде, в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:10:00+03:00
2025-08-04T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей, и последним для Канады в том виде, в каком мы её знаем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады. Согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит своё будущее в едином канадском государстве. Шесть из десяти опрошенных согласны, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве, которое буквально подавляет любые заявления об автономии. Ещё выше процент желающих отделиться от Канады в провинции Саскачеван, не говоря уже о франкофонном Квебеке, чувствующем себя в либеральном англосаксонском аду Оттавы всё более неуютно", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее оценке, причины вероятного предстоящего "мягкого развода" канадских провинций и отделения их от центра понятны: всё большее количество людей не хотят жить в стране, где легализовано употребление героина, гомосексуальный спорт* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) забивает традиционный, проводится агрессивная кампания по популяризации самоубийств среди лиц, достигших пожилого возраста. "Все признаки "фейл-стейт", включая неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор. Крайне разношёрстное малозаселённое государство, без единой идеи, кроме нарко-ультра-либерализма, неуклонно приближается к своему экзистенциальному кризису. Если использовать столько популярную ныне в Атлантике лексику Доктрины Монро, то канадский режим - это чердак империи, который давно протекает", - отметила она. Британо-канадская монархия (английский монарх Карл III является "королём Канады") более не интересна канадцам — всё больше граждан активно выступают за пересмотр формы государственного правления в пользу республиканской модели, добавила Захарова. Сильно неприятие центрального правительства и в армейской среде. Там множится количество радикальных сообществ с крайне правой идеологией, критикующих военное командование. "Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей и идентичности в истории. И, может быть, последним для Канады в том виде, в каком мы её знаем", - резюмировала Захарова.*движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ
https://ria.ru/20250804/priznanie-2033248255.html
https://ria.ru/20250804/sdelka-2033153154.html
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в мире, оттава, канада, россия, мария захарова, карл iii
В мире, Оттава, Канада, Россия, Мария Захарова, Карл III
Население Канады загнали в глубокий кризис ценностей, заявила Захарова

Захарова: следующее десятилетие может быть последним для Канады в текущем виде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей, и последним для Канады в том виде, в каком мы её знаем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады. Согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит своё будущее в едином канадском государстве. Шесть из десяти опрошенных согласны, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве, которое буквально подавляет любые заявления об автономии. Ещё выше процент желающих отделиться от Канады в провинции Саскачеван, не говоря уже о франкофонном Квебеке, чувствующем себя в либеральном англосаксонском аду Оттавы всё более неуютно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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По ее оценке, причины вероятного предстоящего "мягкого развода" канадских провинций и отделения их от центра понятны: всё большее количество людей не хотят жить в стране, где легализовано употребление героина, гомосексуальный спорт* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) забивает традиционный, проводится агрессивная кампания по популяризации самоубийств среди лиц, достигших пожилого возраста.
"Все признаки "фейл-стейт", включая неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор. Крайне разношёрстное малозаселённое государство, без единой идеи, кроме нарко-ультра-либерализма, неуклонно приближается к своему экзистенциальному кризису. Если использовать столько популярную ныне в Атлантике лексику Доктрины Монро, то канадский режим - это чердак империи, который давно протекает", - отметила она.
Британо-канадская монархия (английский монарх Карл III является "королём Канады") более не интересна канадцам — всё больше граждан активно выступают за пересмотр формы государственного правления в пользу республиканской модели, добавила Захарова. Сильно неприятие центрального правительства и в армейской среде. Там множится количество радикальных сообществ с крайне правой идеологией, критикующих военное командование.
"Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей и идентичности в истории. И, может быть, последним для Канады в том виде, в каком мы её знаем", - резюмировала Захарова.
*движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ
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В миреОттаваКанадаРоссияМария ЗахароваКарл III
 
 
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