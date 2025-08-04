https://ria.ru/20250804/mid-2033164732.html
"Приходится платить": в МИД сделали заявление об отношениях России и ЕС
"Приходится платить": в МИД сделали заявление об отношениях России и ЕС - РИА Новости, 04.08.2025
"Приходится платить": в МИД сделали заявление об отношениях России и ЕС
Потери ЕС от прекращения сотрудничества с Россией в энергосекторе и свертывания торговли превысили один триллион евро, заявил заместитель главы МИД Александр... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:49:00+03:00
2025-08-04T06:49:00+03:00
2025-08-04T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Потери ЕС от прекращения сотрудничества с Россией в энергосекторе и свертывания торговли превысили один триллион евро, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия"."Существуют разные оценки. Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли", — сказал он.По словам дипломата, прекращение взаимодействия с Россией напрямую сказывается на конкурентоспособности европейской экономики — например, стоимость природного газа повысилась в четыре-пять раз, а электричество в два-три раза."Это та цена, которую приходится платить Европе за свертывание любых экономических контактов с Россией", — подчеркнул Грушко.В России неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20241017/zakharova-1978623416.html
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россия, европа, александр грушко, евросоюз
Россия, Европа, Александр Грушко, Евросоюз
"Приходится платить": в МИД сделали заявление об отношениях России и ЕС
Грушко: потери ЕС от прекращения сотрудничества с Россией превысили 1 трлн евро