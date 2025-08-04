https://ria.ru/20250804/messendzher-2033361264.html

Во Владимирской области готовятся к переносу мессенджера Сферум на Мах

Во Владимирской области готовятся к переносу мессенджера Сферум на Мах - РИА Новости, 04.08.2025

Во Владимирской области готовятся к переносу мессенджера Сферум на Мах

Владимирская области ведет техническую подготовку к переносу мессенджера Сферум, в котором, в частности, общаются учителя и родители, на платформу... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:18:00+03:00

2025-08-04T22:18:00+03:00

2025-08-04T22:18:00+03:00

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россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Владимирская области ведет техническую подготовку к переносу мессенджера Сферум, в котором, в частности, общаются учителя и родители, на платформу отечественного мессенджера Мах, технические работы планируется завершить к началу учебного года, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Виктория Власенко. Власенко рассказала, что Сферум - коммуникационная платформа для сферы образования, позволяющая организовать взаимодействие учителей, родителей и учеников. Все официальные чаты образовательных организаций Владимирской области работают в Сферуме согласно требованиям федерального законодательства. "Сейчас ведётся работа Минцифры России, Минпросвещения России - по переносу инструмента Сферум, который является частью ФГИС "Моя школа", с коммерческой платформы ВК-мессенджера на платформу национального мессенджера (Мах – ред.) в связи с изменениями федерального законодательства в области коммуникационных платформ и созданием национального мессенджера", - рассказала Власенко. По ее словам, сейчас все коммуникации организаций, прежде всего, государственных, переносятся в национальный мессенджер. Это происходит во всех регионах, и Владимирская область не исключение. "Регионы подключаются по мере технической готовности региональных информационных систем. Разработчики всё предусмотрели для удобства - групповые чаты и контакты сотрудников организации будут перенесены автоматически", - отметила собеседница агентства. По ее словам, завершить технические настройки планируется к 1 сентября, чтобы в начале учебного года не создавать сложности в коммуникациях между школой и родителями. "Поэтому, на наш взгляд, наше решение целесообразно - начать учебный год совершенно спокойно, с использованием той же платформы Сферум, которая будет функционировать уже согласно требованиям законодательства на национальном мессенджере. В настоящее время, от родителей и обучающихся не требуется никаких специальных действий. По ее словам, информирование родителей начнется позже. Пользователям потребуется только установить новое приложение и зарегистрироваться с помощью номера телефона, который использовался для создания профиля Сферум. "Всем пользователям, которые будут подключаться, придёт соответствующее уведомление и ссылка на обучающий семинар. Всем пользователям будет оказана необходимая поддержка", - подчеркнула замминистра.

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https://ria.ru/20250604/shadaev-2020934622.html

https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимирская область, россия