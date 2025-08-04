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Интерактивный мемориал в Брянской области увековечит имена бойцов СВО - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/memorial-2033354790.html
Интерактивный мемориал в Брянской области увековечит имена бойцов СВО
Интерактивный мемориал в Брянской области увековечит имена бойцов СВО - РИА Новости, 04.08.2025
Интерактивный мемориал в Брянской области увековечит имена бойцов СВО
Интерактивный мемориальный комплекс, торжественно открытый в Клинцах, увековечит память 60 погибших участников спецоперации из Брянской области и других... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:15:00+03:00
2025-08-04T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
клинцы
брянская область
брянск
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интерактивный мемориальный комплекс, торжественно открытый в Клинцах, увековечит память 60 погибших участников спецоперации из Брянской области и других регионов страны, рассказала РИА Новости инициатор строительства мемориала и супруга погибшего гвардии сержанта Вячеслава Просянкина Кристина. Мемориальный комплекс "Памяти павших бойцов специальной военной операции" построен на территории кафедрального собора Петра и Павла. После окончания СВО на комплексе появятся плиты с 60 именами, а также будет активирован QR-код, отсканировав который, любой желающий сможет узнать о боевом пути героев. "Большая половина бойцов – наши земляки из Брянской области. Это Брянск, Клинцы, Унеча, Сураж, Климово, Погар, Новозыбков, Трубчевск. Единицы из Крыма, Москвы, Татарстана. Эти ребята были прикомандированы к нашим, клинцовским частям. Служили здесь и на СВО уходили из этих частей, поэтому родители и супруги погибших героев захотели принять участие в моем проекте", - уточнила собеседница агентства. Она добавила, что именно родственники и близкие бойцов вместе с неравнодушными гражданами пожертвовали средства, на которые был построен комплекс. Они присутствовали и на торжественной церемонии открытия мемориала. Чин его освещения совершил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы. "Также мы очень много работали с типографией и издали книгу памяти. Она вплотную привязана к комплексу. Биографии героев, чьи имена будут на комплексе, приводятся в книге памяти. На ее обратной стороне есть уже работающий QR-код. Книга отправилась в 16 библиотек по всей нашей стране, и по несколько экземпляров выкупили семьи погибших", - рассказала также собеседница.
https://ria.ru/20241120/svo-1984905704.html
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клинцы, брянская область, брянск
Специальная военная операция на Украине, Клинцы, Брянская область, Брянск
Интерактивный мемориал в Брянской области увековечит имена бойцов СВО

Интерактивный мемориал в Клинцах увековечит память 60 участников спецоперации

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интерактивный мемориальный комплекс, торжественно открытый в Клинцах, увековечит память 60 погибших участников спецоперации из Брянской области и других регионов страны, рассказала РИА Новости инициатор строительства мемориала и супруга погибшего гвардии сержанта Вячеслава Просянкина Кристина.
Мемориальный комплекс "Памяти павших бойцов специальной военной операции" построен на территории кафедрального собора Петра и Павла. После окончания СВО на комплексе появятся плиты с 60 именами, а также будет активирован QR-код, отсканировав который, любой желающий сможет узнать о боевом пути героев.
«
"Большая половина бойцов – наши земляки из Брянской области. Это Брянск, Клинцы, Унеча, Сураж, Климово, Погар, Новозыбков, Трубчевск. Единицы из Крыма, Москвы, Татарстана. Эти ребята были прикомандированы к нашим, клинцовским частям. Служили здесь и на СВО уходили из этих частей, поэтому родители и супруги погибших героев захотели принять участие в моем проекте", - уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что именно родственники и близкие бойцов вместе с неравнодушными гражданами пожертвовали средства, на которые был построен комплекс. Они присутствовали и на торжественной церемонии открытия мемориала. Чин его освещения совершил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы.
"Также мы очень много работали с типографией и издали книгу памяти. Она вплотную привязана к комплексу. Биографии героев, чьи имена будут на комплексе, приводятся в книге памяти. На ее обратной стороне есть уже работающий QR-код. Книга отправилась в 16 библиотек по всей нашей стране, и по несколько экземпляров выкупили семьи погибших", - рассказала также собеседница.
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Специальная военная операция на УкраинеКлинцыБрянская областьБрянск
 
 
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