Мексика проведет торговые переговоры с Канадой
Мексика и Канада проведут торговые переговоры в понедельник
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Мексиканские власти проведут в понедельник торговые переговоры с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и министром финансов Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщил РИА Новости источник в мексиканском правительстве.
Ранее канадские СМИ сообщили, что Ананд и Шампань отправятся в Мексику в понедельник вечером, где, среди прочего, проведут встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум на фоне торговых разбирательств с Вашингтоном.
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"Встреча запланирована на сегодня… В основном они будут обсуждать пересмотр соглашения (о свободной торговле в Северной Америке - ред.)," — сообщил источник, отвечая на вопрос о целях визита.
Стороны также обсудят увеличение объёмов двусторонней торговли, добавил источник.
Белый дом сообщил ранее, что президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.
В отличие от Канады, Мексика успела в последний момент договориться со своим северным соседом о продлении на 90 дней уже действующего соглашения, в рамках которого Мексика продолжит платить 25% тариф на свои товары, плюс 25% тариф на автомобили и 50% тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась устранить другие торговые барьеры.