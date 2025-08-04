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Мексика проведет торговые переговоры с Канадой - РИА Новости, 04.08.2025
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19:28 04.08.2025 (обновлено: 21:29 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/meksika-2033356644.html
Мексика проведет торговые переговоры с Канадой
Мексика проведет торговые переговоры с Канадой - РИА Новости, 04.08.2025
Мексика проведет торговые переговоры с Канадой
Мексиканские власти проведут в понедельник торговые переговоры с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и министром финансов Франсуа-Филиппом Шампанем,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:28:00+03:00
2025-08-04T21:29:00+03:00
в мире
мексика
канада
анита ананд
франсуа-филипп шампань
клаудия шейнбаум
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Мексиканские власти проведут в понедельник торговые переговоры с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и министром финансов Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщил РИА Новости источник в мексиканском правительстве. Ранее канадские СМИ сообщили, что Ананд и Шампань отправятся в Мексику в понедельник вечером, где, среди прочего, проведут встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум на фоне торговых разбирательств с Вашингтоном. "Встреча запланирована на сегодня… В основном они будут обсуждать пересмотр соглашения (о свободной торговле в Северной Америке - ред.)," — сообщил источник, отвечая на вопрос о целях визита. Стороны также обсудят увеличение объёмов двусторонней торговли, добавил источник. Белый дом сообщил ранее, что президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы. В отличие от Канады, Мексика успела в последний момент договориться со своим северным соседом о продлении на 90 дней уже действующего соглашения, в рамках которого Мексика продолжит платить 25% тариф на свои товары, плюс 25% тариф на автомобили и 50% тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась устранить другие торговые барьеры.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032775796.html
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в мире, мексика, канада, анита ананд, франсуа-филипп шампань, клаудия шейнбаум, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Мексика, Канада, Анита Ананд, Франсуа-Филипп Шампань, Клаудия Шейнбаум, Введение Трампом пошлин на импорт
Мексика проведет торговые переговоры с Канадой

Мексика и Канада проведут торговые переговоры в понедельник

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Мексиканские власти проведут в понедельник торговые переговоры с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и министром финансов Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщил РИА Новости источник в мексиканском правительстве.
Ранее канадские СМИ сообщили, что Ананд и Шампань отправятся в Мексику в понедельник вечером, где, среди прочего, проведут встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум на фоне торговых разбирательств с Вашингтоном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин против десятков стран
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"Встреча запланирована на сегодня… В основном они будут обсуждать пересмотр соглашения (о свободной торговле в Северной Америке - ред.)," — сообщил источник, отвечая на вопрос о целях визита.
Стороны также обсудят увеличение объёмов двусторонней торговли, добавил источник.
Белый дом сообщил ранее, что президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.
В отличие от Канады, Мексика успела в последний момент договориться со своим северным соседом о продлении на 90 дней уже действующего соглашения, в рамках которого Мексика продолжит платить 25% тариф на свои товары, плюс 25% тариф на автомобили и 50% тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась устранить другие торговые барьеры.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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В миреМексикаКанадаАнита АнандФрансуа-Филипп ШампаньКлаудия ШейнбаумВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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