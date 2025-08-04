https://ria.ru/20250804/medvedev-2033363448.html
Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД
Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД - РИА Новости, 04.08.2025
Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал результатом антироссийской политики стран НАТО заявление МИД РФ о снятии моратория на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:39:00+03:00
2025-08-04T22:39:00+03:00
2025-08-04T22:51:00+03:00
россия
нато
дмитрий медведев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал результатом антироссийской политики стран НАТО заявление МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, посоветовав ожидать дальнейших шагов."Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - это результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями
https://ria.ru/20250804/mid-2033341700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий медведев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, НАТО, Дмитрий Медведев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД
Медведев назвал заявление МИД по РСМД результатом антироссийской политики НАТО