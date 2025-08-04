https://ria.ru/20250804/medvedev-2033363448.html

Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД

Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД - РИА Новости, 04.08.2025

Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал результатом антироссийской политики стран НАТО заявление МИД РФ о снятии моратория на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:39:00+03:00

2025-08-04T22:39:00+03:00

2025-08-04T22:51:00+03:00

россия

нато

дмитрий медведев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал результатом антироссийской политики стран НАТО заявление МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, посоветовав ожидать дальнейших шагов."Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - это результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями

https://ria.ru/20250804/mid-2033341700.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нато, дмитрий медведев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)