https://ria.ru/20250804/medved-2033179374.html
В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя
В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя - РИА Новости, 04.08.2025
В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя
В Иркутской области пастух пострадал, пытаясь отпугнуть медведя, напавшего на поросенка, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:40:00+03:00
2025-08-04T09:40:00+03:00
2025-08-04T16:13:00+03:00
происшествия
братский район
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. В Иркутской области пастух пострадал, пытаясь отпугнуть медведя, напавшего на поросенка, сообщил региональный главк МВД. В полицию обратился глава администрации Братского района."Он рассказал, <…> что в 500 метрах от села Покосное хищник напал на поросенка. На визг домашнего животного сбежались местные жители и попытались спугнуть зверя", — говорится в релизе.Медведь напал на пастуха, а затем убежал в лес. Пастух получил травму ноги, его доставили в больницу.На место выезжала следственно-оперативная группа. Она работает вместе с охотоведами и представителями местной администрации, добавили в полиции.
https://rsport.ria.ru/20250804/medved-2033173434.html
братский район
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происшествия, братский район, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя
В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спугнуть напавшего на поросенка медведя
ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. В Иркутской области пастух пострадал, пытаясь отпугнуть медведя, напавшего на поросенка, сообщил региональный главк МВД.
В полицию обратился глава администрации Братского района.
"Он рассказал, <…> что в 500 метрах от села Покосное хищник напал на поросенка. На визг домашнего животного сбежались местные жители и попытались спугнуть зверя", — говорится в релизе.
Медведь напал на пастуха, а затем убежал в лес. Пастух получил травму ноги, его доставили в больницу.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Она работает вместе с охотоведами и представителями местной администрации, добавили в полиции.