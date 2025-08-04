https://ria.ru/20250804/medved-2033179374.html

В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя

В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя - РИА Новости, 04.08.2025

В Приангарье пастух пострадал, пытаясь спасти поросенка от медведя

В Иркутской области пастух пострадал, пытаясь отпугнуть медведя, напавшего на поросенка, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:40:00+03:00

2025-08-04T09:40:00+03:00

2025-08-04T16:13:00+03:00

происшествия

братский район

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. В Иркутской области пастух пострадал, пытаясь отпугнуть медведя, напавшего на поросенка, сообщил региональный главк МВД. В полицию обратился глава администрации Братского района."Он рассказал, <…> что в 500 метрах от села Покосное хищник напал на поросенка. На визг домашнего животного сбежались местные жители и попытались спугнуть зверя", — говорится в релизе.Медведь напал на пастуха, а затем убежал в лес. Пастух получил травму ноги, его доставили в больницу.На место выезжала следственно-оперативная группа. Она работает вместе с охотоведами и представителями местной администрации, добавили в полиции.

https://rsport.ria.ru/20250804/medved-2033173434.html

братский район

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, братский район, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)