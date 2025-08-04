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В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара
В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара - РИА Новости, 04.08.2025
В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара
Жара до 40 градусов ожидается на территории Ингушетии в течение трех ближайших дней, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:48:00+03:00
2025-08-04T15:48:00+03:00
2025-08-04T15:48:00+03:00
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 4 авг - РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается на территории Ингушетии в течение трех ближайших дней, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ. "Во второй половине дня 5, 6 и 7 августа в Ингушетии ожидается сильная жара 40 градусов", - говорится в сообщении. Уточняется, что исключение составят горные районы республики. В понедельник днем температура воздуха в регионе составляет 32-35 градусов.
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республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара
МЧС: жара до 40 градусов ожидается в Ингушетии в течение трех ближайших дней