https://ria.ru/20250804/mchs-2033289504.html

В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара

В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара - РИА Новости, 04.08.2025

В Ингушетии ожидается сорокаградусная жара

Жара до 40 градусов ожидается на территории Ингушетии в течение трех ближайших дней, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:48:00+03:00

2025-08-04T15:48:00+03:00

2025-08-04T15:48:00+03:00

республика ингушетия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 4 авг - РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается на территории Ингушетии в течение трех ближайших дней, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ. "Во второй половине дня 5, 6 и 7 августа в Ингушетии ожидается сильная жара 40 градусов", - говорится в сообщении. Уточняется, что исключение составят горные районы республики. В понедельник днем температура воздуха в регионе составляет 32-35 градусов.

https://ria.ru/20250803/evropa-2033060448.html

республика ингушетия

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республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия