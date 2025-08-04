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В МЧС назвали возможную причину пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге
В МЧС назвали возможную причину пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.08.2025
В МЧС назвали возможную причину пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге
Предварительная причина пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге, при котором были повреждены 130 автомобилей и два квадроцикла, а 24 машины сгорели, -... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:35:00+03:00
2025-08-04T08:35:00+03:00
2025-08-04T08:35:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Предварительная причина пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге, при котором были повреждены 130 автомобилей и два квадроцикла, а 24 машины сгорели, - короткое замыкание электрической проводки транспортного средства, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. В минувшее воскресенье в пресс-службе МЧС России информировали, что на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге на последнем этаже пятиэтажного здания горел гаражный комплекс. Возгорание было локализовано, а позднее полностью ликвидировано, на площади 700 "квадратов". Пострадавших в результате происшествия нет, уничтожено огнем 24 легковых автомобиля, повреждены 130 машин, два квадроцикла и кровля здания гаражного комплекса, уточнили в главке. "Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрической проводки автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали возможную причину пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге
В МЧС возможной причиной пожара в Екатеринбурге назвали замыкание проводки