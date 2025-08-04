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Tesla собирается заплатить Маску 30 миллиардов долларов

Tesla собирается заплатить Маску 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.08.2025

Tesla собирается заплатить Маску 30 миллиардов долларов

Компания Tesla официально утвердила выплату генеральному директору Илону Маску премии в виде акций общей стоимостью в 29,6 миллиарда долларов, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:03:00+03:00

2025-08-04T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Tesla официально утвердила выплату генеральному директору Илону Маску премии в виде акций общей стоимостью в 29,6 миллиарда долларов, сообщается в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США."3 августа 2025 года компания одобрила выплату премии в 96 миллионов акций ограниченного обращения Маску в рамках плана поощрения от 2019 года", — говорится в документе.Отмечается, что американский бизнесмен получит вознаграждение при условии, что продолжит работу в топ-менеджменте компании в течение двух лет. В Tesla считают, что такая крупная премия поспособствует сохранению миллиардера на его должности, поскольку "удержать Маска на данный момент важнее, чем когда-либо".В начале 2024 года телеканал CNBC сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру вознаграждение от Tesla в размере 56 миллиардов долларов.По данным СМИ, выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20250801/mask-2032923173.html

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в мире, сша, делавэр, пало-альто, илон маск, tesla