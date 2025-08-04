https://ria.ru/20250804/makron-2033126541.html

"Давай подробности!" Чета Макрон приглашает общественность в свою спальню

"Давай подробности!" Чета Макрон приглашает общественность в свою спальню - РИА Новости, 04.08.2025

"Давай подробности!" Чета Макрон приглашает общественность в свою спальню

Неформальное движение "Долой стыд!", возглавляемое президентом Франции, достигло невероятных низин в геополитике: в повестке дискуссия, есть ли (или был ли)... РИА Новости, 04.08.2025

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Неформальное движение "Долой стыд!", возглавляемое президентом Франции, достигло невероятных низин в геополитике: в повестке дискуссия, есть ли (или был ли) пенис у первой дамы Франции, не уходит из верхних строчек новостей. На этот раз чета Макрон вознамерилась добиться справедливости (то есть подтверждения, что Брижит — мадам, а не экс-месье) в американском суде.Кэндис Оуэнс в свежем интервью Такеру Карлсону добавила абсолютно огненные детали иска, которые против нее подали Макроны.В исковом заявлении не менее двух сотен пунктов, согласно которым американская журналистка ввела аудиторию в заблуждение. Умышленно.Две с лишним сотни причин и есть ответ на многочисленные публикации как в сетевых изданиях, так и в самых что ни на есть мейнстримных медиа, разбиравшихся, что происходило (и происходит) в главной спальне Елисейского дворца.Чета Макрон решила организовать собрание "Красный треугольник" — на самом высшем уровне. Затея удалась.Из зала — с разных континентов — кричат: "Давай подробности!"Детали того, что Макроны решили опубличить, у особо тонких натур могут вызвать отвращение вплоть до рвоты.Президентская чета свела (сами Макроны так решили или им посоветовали адвокаты, уже значения не имеет) отношения, которые ее соединяли, как думали наиболее романтически настроенные, к тому, что происходило в их спальне.Совращала ли Брижит юного Эммануэля, когда тот был школьником?А что предприняли родители нынешнего французского лидера, когда узнали об их связи (в иске утверждается, что "этого" между Брижит и Эммануэлем не было, пока Макрону не исполнилось восемнадцать)?И это лишь небольшая часть аргументов, которые теоретически должны будут подтвердить, что Брижит — женщина.Иск в суд штата Делавэр — закономерный итог скандала, длящегося уже три с лишним года. И катастрофически провального поведения французского лидера, когда он решил на скандал отреагировать.В самом начале дискуссии — трансгендерная ли женщина мадам Макрон или просто женщина — Елисейский дворец (то есть Макрон) шел на абсолютно немыслимые ухищрения, чтобы соблюсти "приличия" в отношении ЛГБТ*.Хотя сам скандал — учитывая и подготовку к тогдашнему Рождеству, и еще бушующий ковид, для самих французов прошел практически незамеченным.В декабре 2021 года очень небольшая часть французской блогосферы на разных платформах опубликовала подкасты, в которых задавались вопросы о гендерной принадлежности первой дамы страны.Архивисты и журналисты утверждали, что Брижит Макрон — трансгендерная женщина. Вне зависимости от того, имелись ли основания у этих блогеров или нет, Елисейский дворец предпочел вначале промолчать. А затем сделать, пусть и полуофициально, заявление, что происходящее есть "вранье" и "проявление трансфобии". Вообще-то, либо — либо. Либо злонамеренная ложь — либо трансфобия. И эта ложная дилемма — лишь одна из катастрофических ошибок, которые совершил Макрон.По незнанию или нарочно тему биологического пола Брижит Макрон (в девичестве Тронье) ее супруг будировать начал сам. В отношении двух интернетчиц, одна из которых называет себя медиумом, был подан иск.Казалось бы, какая разница для президента с черным ядерным чемоданчиком, кто и что говорит про него самого или про его жену в интернете? Известно, что практически любой сетевой скандал, если его не поддерживать, длится три дня. И то — это максимум.Однако Макроны рванули в суд, который вначале вынес решение в их пользу. Оно было оспорено, вышестоящая юридическая инстанция удовлетворила встречный иск к Макронам, поданный уже упомянутыми блогершами.Если бы не суета вокруг дивана, пардон, президентского алькова, то эти все мелкие детали сцен парижской жизни не заинтересовали бы примерно никого.Если бы не капризы Макрона, которые он себе позволил во время переговоров с Трампом о путях урегулирования украинского кризиса, никто бы не узнал, что президент ядерной державы в публичном пространстве ведет себя как гормонально озабоченный подросток, да и, собственно, вообще ничего бы не узнал.Нам же остается лишь удивляться тому грязному аду, в который сегодня превратил французскую политику и французскую геополитику Эммануэль Макрон.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250803/makron-2032893774.html

https://ria.ru/20250723/makron-2030666071.html

https://ria.ru/20250707/brizhit-2027705597.html

https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

в мире, франция, делавэр, россия, такер карлсон, кэндис оуэнс, эммануэль макрон, аналитика