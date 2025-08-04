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Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы - РИА Новости, 04.08.2025
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы
Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:38:00+03:00
2025-08-04T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС Львовской области. "Во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". В здании еще находятся люди. Продолжается эвакуация… Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, эвакуация людей продолжается. Причины возгорания не уточняются.Позже во Львовской городской администрации сообщили, что сотрудников и постояльцев гостиницы эвакуировали. В результате возгорания пострадали шесть человек, в том числе двое детей."Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.
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львов, украина, львовская область, происшествия
Львов, Украина, Львовская область, Происшествия
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы
Спасатели эвакуируют людей из гостиницы, горящей во Львове на западе Украины
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС Львовской области.
"Во Львове
произошел пожар в гостинице "Власта". В здании еще находятся люди. Продолжается эвакуация… Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, эвакуация людей продолжается. Причины возгорания не уточняются.
Позже во Львовской городской администрации сообщили, что сотрудников и постояльцев гостиницы эвакуировали. В результате возгорания пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
"Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.