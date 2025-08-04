https://ria.ru/20250804/lvov-2033249803.html

Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы

Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы - РИА Новости, 04.08.2025

Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы

Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:38:00+03:00

2025-08-04T13:38:00+03:00

2025-08-04T14:16:00+03:00

львов

украина

львовская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033250999_0:186:1080:794_1920x0_80_0_0_f1ce9004fab6c415622d5e1ee9ba51c2.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС Львовской области. "Во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". В здании еще находятся люди. Продолжается эвакуация… Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, эвакуация людей продолжается. Причины возгорания не уточняются.Позже во Львовской городской администрации сообщили, что сотрудников и постояльцев гостиницы эвакуировали. В результате возгорания пострадали шесть человек, в том числе двое детей."Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.

https://ria.ru/20250804/kiev-2033241571.html

львов

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львов, украина, львовская область, происшествия