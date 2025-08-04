Рейтинг@Mail.ru
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 04.08.2025 (обновлено: 14:16 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/lvov-2033249803.html
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы - РИА Новости, 04.08.2025
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы
Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:38:00+03:00
2025-08-04T14:16:00+03:00
львов
украина
львовская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033250999_0:186:1080:794_1920x0_80_0_0_f1ce9004fab6c415622d5e1ee9ba51c2.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС Львовской области. "Во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". В здании еще находятся люди. Продолжается эвакуация… Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, эвакуация людей продолжается. Причины возгорания не уточняются.Позже во Львовской городской администрации сообщили, что сотрудников и постояльцев гостиницы эвакуировали. В результате возгорания пострадали шесть человек, в том числе двое детей."Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.
https://ria.ru/20250804/kiev-2033241571.html
львов
украина
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033250999_0:186:1080:996_1920x0_80_0_0_1a8e956bddb444baedbbd19afe6db5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, украина, львовская область, происшествия
Львов, Украина, Львовская область, Происшествия
Людей эвакуируют из горящей во Львове гостиницы

Спасатели эвакуируют людей из гостиницы, горящей во Львове на западе Украины

© ГСЧС УкраиныНа месте пожара в гостинице во Львове
На месте пожара в гостинице во Львове - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© ГСЧС Украины
На месте пожара в гостинице во Львове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Гостиница горит во Львове на западе Украины, спасатели эвакуируют людей, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на госслужбу по ЧС Львовской области.
"Во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". В здании еще находятся люди. Продолжается эвакуация… Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, эвакуация людей продолжается. Причины возгорания не уточняются.
Позже во Львовской городской администрации сообщили, что сотрудников и постояльцев гостиницы эвакуировали. В результате возгорания пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
"Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Украина попросила у Польши кредит на 120 миллионов евро
13:09
 
ЛьвовУкраинаЛьвовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала