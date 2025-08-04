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CNN: активистка рассказала Хегсету о нелояльных сотрудниках Пентагона - РИА Новости, 04.08.2025
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17:20 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/lumer-2033312114.html
CNN: активистка рассказала Хегсету о нелояльных сотрудниках Пентагона
CNN: активистка рассказала Хегсету о нелояльных сотрудниках Пентагона - РИА Новости, 04.08.2025
CNN: активистка рассказала Хегсету о нелояльных сотрудниках Пентагона
Американская политическая активистка Лора Лумер говорила с министром обороны США Питом Хегсетом о "нелояльных" сотрудниках ведомства, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:20:00+03:00
2025-08-04T17:20:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американская политическая активистка Лора Лумер говорила с министром обороны США Питом Хегсетом о "нелояльных" сотрудниках ведомства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла. "Лумер рассказала, что недавно разговаривала с Хегсетом, с которым знакома уже десять лет, о своей работе по выявлению нелояльных сотрудников в Пентагоне. Пресс-секретарь министерства обороны Шон Парнелл подтвердил их разговор", - говорится в сообщении. По словам Парнелла, Хегсет "ценит поддержку Лумер". Как напоминает телеканал, в последнее время Лумер уже выступила с призывом уволить генпрокурора США Пэм Бонди и посла Соединенных Штатов в Анкаре Томаса Баррака. Телеканал CNN в начале апреля сообщил, что Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с президентом США Дональдом Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них.
https://ria.ru/20250712/ssha-2028806222.html
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в мире, сша, анкара (провинция), пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Анкара (провинция), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
CNN: активистка рассказала Хегсету о нелояльных сотрудниках Пентагона

CNN: активистка Лумер говорила с Хегсетом о нелояльных сотрудниках Пентагона

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американская политическая активистка Лора Лумер говорила с министром обороны США Питом Хегсетом о "нелояльных" сотрудниках ведомства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.
"Лумер рассказала, что недавно разговаривала с Хегсетом, с которым знакома уже десять лет, о своей работе по выявлению нелояльных сотрудников в Пентагоне. Пресс-секретарь министерства обороны Шон Парнелл подтвердил их разговор", - говорится в сообщении.
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По словам Парнелла, Хегсет "ценит поддержку Лумер".
Как напоминает телеканал, в последнее время Лумер уже выступила с призывом уволить генпрокурора США Пэм Бонди и посла Соединенных Штатов в Анкаре Томаса Баррака.
Телеканал CNN в начале апреля сообщил, что Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с президентом США Дональдом Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них.
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