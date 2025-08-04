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В Лондоне протестующие попытались прорваться в отель для беженцев - РИА Новости, 04.08.2025
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03:08 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/london-2033156708.html
В Лондоне протестующие попытались прорваться в отель для беженцев
В Лондоне протестующие попытались прорваться в отель для беженцев - РИА Новости, 04.08.2025
В Лондоне протестующие попытались прорваться в отель для беженцев
Протестующие в Лондоне попытались прорваться в отель делового квартала города, где разместили просителей убежища, сообщила полиция британской столицы. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:08:00+03:00
2025-08-04T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Протестующие в Лондоне попытались прорваться в отель делового квартала города, где разместили просителей убежища, сообщила полиция британской столицы. "Группа лиц доставляла неудобства постояльцам отеля и сотрудникам, пыталась помешать людям попасть в отель… и предпринимала скоординированные попытки прорвать заграждение и попасть в отель", - говорится в сообщении полиции Лондона на ее странице в соцсети Х. В ведомстве добавили, что предписали конкретной группе лиц покинуть место протеста у Britannia International Hotel в деловом квартале Канэри-Уорф и не возвращаться на протяжении 28 дней. Полиция подчеркнула, что остальным не запрещено продолжать протест в рамках закона. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250804/britanija-2033156438.html
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в мире, лондон, великобритания, ла-манш
В мире, Лондон, Великобритания, Ла-Манш
В Лондоне протестующие попытались прорваться в отель для беженцев

Протестующие в Лондоне попытались прорваться в отель, где разместили беженцев

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Протестующие в Лондоне попытались прорваться в отель делового квартала города, где разместили просителей убежища, сообщила полиция британской столицы.
"Группа лиц доставляла неудобства постояльцам отеля и сотрудникам, пыталась помешать людям попасть в отель… и предпринимала скоординированные попытки прорвать заграждение и попасть в отель", - говорится в сообщении полиции Лондона на ее странице в соцсети Х.
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В ведомстве добавили, что предписали конкретной группе лиц покинуть место протеста у Britannia International Hotel в деловом квартале Канэри-Уорф и не возвращаться на протяжении 28 дней.
Полиция подчеркнула, что остальным не запрещено продолжать протест в рамках закона.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
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