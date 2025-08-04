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В США лодка врезалась в кита - РИА Новости, 04.08.2025
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11:27 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/lodka-2033205308.html
В США лодка врезалась в кита
В США лодка врезалась в кита - РИА Новости, 04.08.2025
В США лодка врезалась в кита
Лодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США, в результате столкновения млекопитающее погибло, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:27:00+03:00
2025-08-04T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США, в результате столкновения млекопитающее погибло, сообщает телеканал CBS. По словам сотрудников Центра по исследованию выброшенных на берег морских млекопитающих (MMSC), в субботу около 15.00 (22.00 мск) им сообщили о ките, которого заметили в заливе Барнегат. Позднее в центр поступило сообщение о столкновении кита с лодкой. "Кит погиб в субботу днем после того, как в него врезалась лодка в заливе Барнегат в округе Оушен, штат Нью-Джерси", - говорится в сообщении. В результате столкновения с китом судно едва не перевернулось, а один из пассажиров упал за борт. По словам чиновников, его жизни ничего не угрожает. Погибший в результате происшествия кит, по данным центра, оказался малым полосатиком длиной приблизительно шесть метров.
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в мире, нью-джерси, сша
В мире, Нью-Джерси, США
В США лодка врезалась в кита

В США кит погиб после столкновения с лодкой

© СоцсетиЛодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США
Лодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Соцсети
Лодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США, в результате столкновения млекопитающее погибло, сообщает телеканал CBS.
По словам сотрудников Центра по исследованию выброшенных на берег морских млекопитающих (MMSC), в субботу около 15.00 (22.00 мск) им сообщили о ките, которого заметили в заливе Барнегат. Позднее в центр поступило сообщение о столкновении кита с лодкой.
"Кит погиб в субботу днем после того, как в него врезалась лодка в заливе Барнегат в округе Оушен, штат Нью-Джерси", - говорится в сообщении.
В результате столкновения с китом судно едва не перевернулось, а один из пассажиров упал за борт. По словам чиновников, его жизни ничего не угрожает.
Погибший в результате происшествия кит, по данным центра, оказался малым полосатиком длиной приблизительно шесть метров.
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