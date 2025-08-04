https://ria.ru/20250804/lev-2033164413.html

Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк

Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк - РИА Новости, 04.08.2025

Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк

Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:31:00+03:00

2025-08-04T06:31:00+03:00

2025-08-04T13:27:00+03:00

республика крым

краснодар

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олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков. "Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет", — сказал он.Пока что животное поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка — зону свободного обитания львов, добавил владелец "Тайгана"."Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно", — сказал он. В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. По его словам, в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, а того спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на Зубкова, вцепившись в шею. Владельца сафари-парка доставили в больницу, ему потребовалось несколько операций. В начале июля он вернулся в Крым и вышел на работу.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

https://ria.ru/20250804/taygan-2033154284.html

https://ria.ru/20250801/vladelets-2032892058.html

республика крым

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республика крым, краснодар, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)