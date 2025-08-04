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Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк - РИА Новости, 04.08.2025
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06:31 04.08.2025 (обновлено: 13:27 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/lev-2033164413.html
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк - РИА Новости, 04.08.2025
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк
Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков. РИА Новости, 04.08.2025
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2025-08-04T13:27:00+03:00
республика крым
краснодар
россия
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков. &quot;Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет&quot;, — сказал он.Пока что животное поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка — зону свободного обитания львов, добавил владелец "Тайгана"."Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно", — сказал он. В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. По его словам, в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, а того спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на Зубкова, вцепившись в шею. Владельца сафари-парка доставили в больницу, ему потребовалось несколько операций. В начале июля он вернулся в Крым и вышел на работу.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
https://ria.ru/20250804/taygan-2033154284.html
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республика крым, краснодар, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Крым, Краснодар, Россия, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк

Владелец "Тайгана" Зубков: льва могут отправить в другой зоопарк для размножения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков.
«

"Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет", — сказал он.

Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Пострадавший от нападения льва владелец "Тайгана" пройдет обследование
01:53
Пока что животное поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка — зону свободного обитания львов, добавил владелец "Тайгана".
"Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно", — сказал он.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. По его словам, в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, а того спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на Зубкова, вцепившись в шею.
Владельца сафари-парка доставили в больницу, ему потребовалось несколько операций. В начале июля он вернулся в Крым и вышел на работу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, из них 20 гектаров — это сафари-парк львов, остальное — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Владелец "Тайгана" рассказал, почему вновь зашел в вольер ко львам
1 августа, 17:54
 
Республика КрымКраснодарРоссияОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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