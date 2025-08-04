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Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк - РИА Новости, 04.08.2025
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк
Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:31:00+03:00
2025-08-04T06:31:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков. "Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет", — сказал он.Пока что животное поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка — зону свободного обитания львов, добавил владелец "Тайгана"."Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно", — сказал он. В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. По его словам, в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, а того спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на Зубкова, вцепившись в шею. Владельца сафари-парка доставили в больницу, ему потребовалось несколько операций. В начале июля он вернулся в Крым и вышел на работу.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
https://ria.ru/20250804/taygan-2033154284.html
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республика крым, краснодар, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Крым, Краснодар, Россия, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшего на владельца "Тайгана" льва могут отправить в другой зоопарк
Владелец "Тайгана" Зубков: льва могут отправить в другой зоопарк для размножения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, могут отправить в другой зоопарк для размножения, рассказал РИА Новости сам Зубков.
«
"Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет", — сказал он.
Пока что животное поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка — зону свободного обитания львов, добавил владелец "Тайгана".
"Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно", — сказал он.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. По его словам, в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, а того спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на Зубкова, вцепившись в шею.
Владельца сафари-парка доставили в больницу, ему потребовалось несколько операций. В начале июля он вернулся в Крым и вышел на работу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, из них 20 гектаров — это сафари-парк львов, остальное — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.