https://ria.ru/20250804/lenoblast-2033167104.html
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 04.08.2025
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:42:00+03:00
2025-08-04T07:42:00+03:00
2025-08-04T11:47:00+03:00
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом",- говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html
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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами