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В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 04.08.2025
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07:42 04.08.2025 (обновлено: 11:47 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/lenoblast-2033167104.html
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 04.08.2025
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:42:00+03:00
2025-08-04T11:47:00+03:00
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом",- говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом

В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом",- говорится в сообщении.
Обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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