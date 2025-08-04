https://ria.ru/20250804/lenoblast-2033167104.html

В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом

В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 04.08.2025

В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом

Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:42:00+03:00

2025-08-04T07:42:00+03:00

2025-08-04T11:47:00+03:00

происшествия

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленобласти на железнодорожном переезде, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом",- говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html

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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура