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На Украине арестовали депутата по делу о коррупции
На Украине арестовали депутата по делу о коррупции - РИА Новости, 04.08.2025
На Украине арестовали депутата по делу о коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:24:00+03:00
2025-08-04T16:24:00+03:00
2025-08-04T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное". Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко. "ВАКС отправил депутата Кузнецова, являющегося фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен (192 тысячи долларов), сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
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в мире, украина, киев, алексей кузнецов, сергей гайдай, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Алексей Кузнецов, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине арестовали депутата по делу о коррупции
На Украине арестовали депутата Кузнецова по делу о коррупции при закупках БПЛА