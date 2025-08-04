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В Курской области прокомментировали смену врио министра финансов
В Курской области прокомментировали смену врио министра финансов - РИА Новости, 04.08.2025
В Курской области прокомментировали смену врио министра финансов
В правительстве Курской области, комментируя РИА Новости очередную смену врио министра финансов региона, заявили, что это стандартная процедура, а окончательная РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:30:00+03:00
2025-08-04T17:30:00+03:00
2025-08-04T17:30:00+03:00
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КУРСК, 4 авг – РИА Новости. В правительстве Курской области, комментируя РИА Новости очередную смену врио министра финансов региона, заявили, что это стандартная процедура, а окончательная кандидатура будет определена после выборов губернатора. Ранее в курском правительстве сообщили, что исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля региона с 4 августа будет Елена Каськова, которая заменила и.о. министра Аллу Сивцеву, занимавшую эту должность с 12 июля. До этого, 11 июля, по собственному желанию пост покинула заместитель министра финансов Людмила Гапонова, которая исполняла обязанности министра с 4 апреля. Она заменила Инну Апонасенко, покинувшую должность спустя месяц после назначения. До Апонасенко пост врио министра финансов Курской области по собственному желанию покинула Наталья Рудакова, которая занимала эту должность более двух лет. "Это стандартная процедура возложения обязанностей на заместителей при отсутствии руководителя. Окончательная кандидатура регионального министра финансов и бюджетного контроля будет определена при формировании правительства Курской области после выборов губернатора", – сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
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курская область, политика, россия
Курская область, Политика, Россия
В Курской области прокомментировали смену врио министра финансов
В Курской области назвали смену врио главы Минфина стандартной процедурой