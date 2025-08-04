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И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова
И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова - РИА Новости, 04.08.2025
И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова
Исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области с 4 августа будет Елена Каськова, ранее занимавшая должность замминистра... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:28:00+03:00
2025-08-04T17:28:00+03:00
2025-08-04T17:28:00+03:00
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КУРСК, 4 авг – РИА Новости. Исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области с 4 августа будет Елена Каськова, ранее занимавшая должность замминистра регионального минфина, сообщили в курском правительстве. Ранее власти сообщали, что С 12 июля исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области будет Алла Сивцева, однако она не проработала и месяца. Также сообщалось, что 11 июля по собственному желанию пост покидает замминфина региона Людмила Гапонова, которая исполняла обязанности министра с 4 апреля. Она заменила Инну Апонасенко, покинувшую должность спустя месяц после назначения. До Апонасенко пост врио министра финансов и бюджетного контроля Курской области, по собственному желанию покинула Наталья Рудакова, которая занимала эту должность более двух лет. "С 4 августа исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области начала Елена Каськова, которая ранее работала заместителем министра", – сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
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курская область, общество, россия
Курская область, Общество, Россия
И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова
И.о. министра финансов Курской области с 4 августа станет Елена Каськова