https://ria.ru/20250804/kursk-2033314511.html

И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова

И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова - РИА Новости, 04.08.2025

И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова

Исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области с 4 августа будет Елена Каськова, ранее занимавшая должность замминистра... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:28:00+03:00

2025-08-04T17:28:00+03:00

2025-08-04T17:28:00+03:00

курская область

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033313839_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_a89968f76446accc46f92d04e21aee25.jpg

КУРСК, 4 авг – РИА Новости. Исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области с 4 августа будет Елена Каськова, ранее занимавшая должность замминистра регионального минфина, сообщили в курском правительстве. Ранее власти сообщали, что С 12 июля исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области будет Алла Сивцева, однако она не проработала и месяца. Также сообщалось, что 11 июля по собственному желанию пост покидает замминфина региона Людмила Гапонова, которая исполняла обязанности министра с 4 апреля. Она заменила Инну Апонасенко, покинувшую должность спустя месяц после назначения. До Апонасенко пост врио министра финансов и бюджетного контроля Курской области, по собственному желанию покинула Наталья Рудакова, которая занимала эту должность более двух лет. "С 4 августа исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области начала Елена Каськова, которая ранее работала заместителем министра", – сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.

https://ria.ru/20250714/polnomochija-2028975292.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, общество, россия