https://ria.ru/20250804/kuban-2033171173.html

Аномальные дожди обрушились на Кубань

Аномальные дожди обрушились на Кубань - РИА Новости, 04.08.2025

Аномальные дожди обрушились на Кубань

Аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:32:00+03:00

2025-08-04T08:32:00+03:00

2025-08-04T08:32:00+03:00

курская область

липецкая область

елец

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что за минувшие сутки в Черноземье зафиксированы сильные дожди в Курской области, Тим – 36 миллиметров при норме августа 41 миллиметр. В Липецкой области в Ельце выпало 29 миллиметров осадков, а в Белгороде – 28 миллиметров. "Поливало и в Донбассе: ДНР, Волноваха – 28 миллиметров; ЛНР, Сватово – 40 миллиметров. Столько здесь выпадает за весь август. Аномально много ливней прошло на Кубани, особенно на Черноморском побережье Кавказа: Кичмай – 171 миллиметр, что составляет две месячные нормы осадков, Солохаул – 129 миллиметров, Лазаревское – 51 миллиметр, Красная Поляна – 47 миллиметров, Сочи и Псебай – 43 миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что "вся эта армада дождевых туч" надвигается на Центральную Россию. "На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр – высокая вероятность подтоплений в низинных формах рельефа", - подчеркнул Тишковец.

https://ria.ru/20250804/deptrans-2033168815.html

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курская область

липецкая область

елец

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курская область, липецкая область, елец, евгений тишковец