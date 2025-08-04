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Аномальные дожди обрушились на Кубань - РИА Новости, 04.08.2025
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08:32 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/kuban-2033171173.html
Аномальные дожди обрушились на Кубань
Аномальные дожди обрушились на Кубань - РИА Новости, 04.08.2025
Аномальные дожди обрушились на Кубань
Аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:32:00+03:00
2025-08-04T08:32:00+03:00
курская область
липецкая область
елец
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что за минувшие сутки в Черноземье зафиксированы сильные дожди в Курской области, Тим – 36 миллиметров при норме августа 41 миллиметр. В Липецкой области в Ельце выпало 29 миллиметров осадков, а в Белгороде – 28 миллиметров. "Поливало и в Донбассе: ДНР, Волноваха – 28 миллиметров; ЛНР, Сватово – 40 миллиметров. Столько здесь выпадает за весь август. Аномально много ливней прошло на Кубани, особенно на Черноморском побережье Кавказа: Кичмай – 171 миллиметр, что составляет две месячные нормы осадков, Солохаул – 129 миллиметров, Лазаревское – 51 миллиметр, Красная Поляна – 47 миллиметров, Сочи и Псебай – 43 миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что "вся эта армада дождевых туч" надвигается на Центральную Россию. "На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр – высокая вероятность подтоплений в низинных формах рельефа", - подчеркнул Тишковец.
https://ria.ru/20250804/deptrans-2033168815.html
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курская область, липецкая область, елец, евгений тишковец
Курская область, Липецкая область, Елец, Евгений Тишковец
Аномальные дожди обрушились на Кубань

На Кубани за сутки выпало две месячные нормы осадков

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкУровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края
Уровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Уровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аномальные дожди обрушились на Кубань, местами за минувшие сутки в регионе выпало две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что за минувшие сутки в Черноземье зафиксированы сильные дожди в Курской области, Тим – 36 миллиметров при норме августа 41 миллиметр. В Липецкой области в Ельце выпало 29 миллиметров осадков, а в Белгороде – 28 миллиметров.
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"Поливало и в Донбассе: ДНР, Волноваха – 28 миллиметров; ЛНР, Сватово – 40 миллиметров. Столько здесь выпадает за весь август. Аномально много ливней прошло на Кубани, особенно на Черноморском побережье Кавказа: Кичмай – 171 миллиметр, что составляет две месячные нормы осадков, Солохаул – 129 миллиметров, Лазаревское – 51 миллиметр, Красная Поляна – 47 миллиметров, Сочи и Псебай – 43 миллиметра", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что "вся эта армада дождевых туч" надвигается на Центральную Россию. "На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на квадратный метр – высокая вероятность подтоплений в низинных формах рельефа", - подчеркнул Тишковец.
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Курская областьЛипецкая областьЕлецЕвгений Тишковец
 
 
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