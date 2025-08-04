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В Великобритании поймали самую большую в стране крысу
В Великобритании поймали самую большую в стране крысу - РИА Новости, 04.08.2025
В Великобритании поймали самую большую в стране крысу
Крыса длиной более полуметра, считающаяся самой большой в Великобритании, была поймана в доме на севере Англии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на местные... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:30:00+03:00
2025-08-04T10:30:00+03:00
2025-08-04T10:30:00+03:00
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северный йоркшир
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Крыса длиной более полуметра, считающаяся самой большой в Великобритании, была поймана в доме на севере Англии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на местные власти. Грызун был обнаружен в районе Норманби в графстве Северный Йоркшир специалистом по борьбе с вредителями. Длина крысы от морды до кончика хвоста составила 22 дюйма (55,88 сантиметра). Оппозиционные консерваторы обвиняют в ее появлении управляемый лейбористами совет, поскольку местные власти больше не решают проблему нашествия крыс и ожидают, что жители будут оплачивать расходы на борьбу с ними самостоятельно. Ранее самой большой в Великобритании считалась крыса длиной 53,5 сантиметра, изловленная в Борнмуте в 2018 году. По оценкам специалистов, в Великобритании может быть около 250 миллионов крыс, которые могут переносить заболевания, передающиеся человеку, включая лептоспироз, который сначала имеет гриппоподобные симптомы, но может привести к желтухе и почечной недостаточности.
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в мире, великобритания, англия, северный йоркшир
Наука, В мире, Великобритания, Англия, Северный Йоркшир
В Великобритании поймали самую большую в стране крысу
На севере Англии поймали самую большую в Британии крысу длиной 55,88 сантиметра