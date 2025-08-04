https://ria.ru/20250804/krysa-2033188454.html

В Великобритании поймали самую большую в стране крысу

В Великобритании поймали самую большую в стране крысу - РИА Новости, 04.08.2025

В Великобритании поймали самую большую в стране крысу

Крыса длиной более полуметра, считающаяся самой большой в Великобритании, была поймана в доме на севере Англии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на местные... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:30:00+03:00

2025-08-04T10:30:00+03:00

2025-08-04T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Крыса длиной более полуметра, считающаяся самой большой в Великобритании, была поймана в доме на севере Англии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на местные власти. Грызун был обнаружен в районе Норманби в графстве Северный Йоркшир специалистом по борьбе с вредителями. Длина крысы от морды до кончика хвоста составила 22 дюйма (55,88 сантиметра). Оппозиционные консерваторы обвиняют в ее появлении управляемый лейбористами совет, поскольку местные власти больше не решают проблему нашествия крыс и ожидают, что жители будут оплачивать расходы на борьбу с ними самостоятельно. Ранее самой большой в Великобритании считалась крыса длиной 53,5 сантиметра, изловленная в Борнмуте в 2018 году. По оценкам специалистов, в Великобритании может быть около 250 миллионов крыс, которые могут переносить заболевания, передающиеся человеку, включая лептоспироз, который сначала имеет гриппоподобные симптомы, но может привести к желтухе и почечной недостаточности.

https://ria.ru/20250731/avstralija-2032578807.html

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в мире, великобритания, англия, северный йоркшир