https://ria.ru/20250804/krym-2033318360.html

В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал

В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал - РИА Новости, 04.08.2025

В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал

Пятнадцатилетний подросток ушел из детского лагеря в Крыму и пропал, его разыскивают, сообщила пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:42:00+03:00

2025-08-04T17:42:00+03:00

2025-08-04T17:42:00+03:00

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел из детского лагеря в Крыму и пропал, его разыскивают, сообщила пресс-служба республиканского МВД. "Третьего августа около 19.00 в полицию поступило сообщение от администрации детского лагеря о том, что воспитанник ушел в сторону пляжа и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении. Пятнадцатилетний подросток был одет в черные спортивные штаны, голубую футболку и закрытые шлепанцы. Приметы: худощавого телосложения, волосы и глаза светлые. Ребенок разыскивается полицией Бахчисарайского района Крыма.

https://ria.ru/20250730/kaliningrad-2032452576.html

республика крым

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происшествия, республика крым