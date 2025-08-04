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В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал - РИА Новости, 04.08.2025
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17:42 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/krym-2033318360.html
В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал
В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал - РИА Новости, 04.08.2025
В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал
Пятнадцатилетний подросток ушел из детского лагеря в Крыму и пропал, его разыскивают, сообщила пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:42:00+03:00
2025-08-04T17:42:00+03:00
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел из детского лагеря в Крыму и пропал, его разыскивают, сообщила пресс-служба республиканского МВД. "Третьего августа около 19.00 в полицию поступило сообщение от администрации детского лагеря о том, что воспитанник ушел в сторону пляжа и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении. Пятнадцатилетний подросток был одет в черные спортивные штаны, голубую футболку и закрытые шлепанцы. Приметы: худощавого телосложения, волосы и глаза светлые. Ребенок разыскивается полицией Бахчисарайского района Крыма.
https://ria.ru/20250730/kaliningrad-2032452576.html
республика крым
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму подросток ушел из лагеря и пропал

Полиция Крыма разыскивает подростка, который ушел из детского лагеря и пропал

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел из детского лагеря в Крыму и пропал, его разыскивают, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
"Третьего августа около 19.00 в полицию поступило сообщение от администрации детского лагеря о том, что воспитанник ушел в сторону пляжа и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Пятнадцатилетний подросток был одет в черные спортивные штаны, голубую футболку и закрытые шлепанцы. Приметы: худощавого телосложения, волосы и глаза светлые.
Ребенок разыскивается полицией Бахчисарайского района Крыма.
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ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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