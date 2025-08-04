https://ria.ru/20250804/krym-2033175993.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 40 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:16:00+03:00

2025-08-04T09:16:00+03:00

2025-08-04T09:16:00+03:00

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 40 минут, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 40 минут и было снято в 9.01 мск

https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html

республика крым

россия

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2025

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безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)