https://ria.ru/20250804/krym-2033175993.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 40 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:16:00+03:00
2025-08-04T09:16:00+03:00
2025-08-04T09:16:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 40 минут, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 40 минут и было снято в 9.01 мск
https://ria.ru/20250608/krym-2021615457.html
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безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Крыму отменили спустя 40 минут