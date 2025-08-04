https://ria.ru/20250804/krym-2033171625.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:37:00+03:00
2025-08-04T08:37:00+03:00
2025-08-04T08:37:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщает приложение МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 8.21 мск.
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безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС: в Республике Крым объявили ракетную опасность