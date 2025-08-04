https://ria.ru/20250804/krokus-2033344341.html

Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"

Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025

Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"

По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", ведутся... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:39:00+03:00

2025-08-04T19:39:00+03:00

2025-08-04T19:39:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

людмила айвар

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", ведутся следственные действия и ожидаются результаты экспертиз, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в конце мая. "По второму делу активно ведутся следствия и действия. И как только будут готовы две экспертизы - пожарно-техническая и инженерно-строительная, мы, наверное, получим какие-то ответы", - сказала она. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

красногорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красногорск, людмила айвар, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)