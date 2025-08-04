Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"
Адвокат Айвар: по второму делу о теракте в "Крокусе" идут следственные действия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", ведутся следственные действия и ожидаются результаты экспертиз, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в конце мая.
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"По второму делу активно ведутся следствия и действия. И как только будут готовы две экспертизы - пожарно-техническая и инженерно-строительная, мы, наверное, получим какие-то ответы", - сказала она.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32