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Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:39 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/krokus-2033344341.html
Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"
Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025
Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"
По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", ведутся... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:39:00+03:00
2025-08-04T19:39:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
людмила айвар
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", ведутся следственные действия и ожидаются результаты экспертиз, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в конце мая. "По второму делу активно ведутся следствия и действия. И как только будут готовы две экспертизы - пожарно-техническая и инженерно-строительная, мы, наверное, получим какие-то ответы", - сказала она. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html
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происшествия, красногорск, людмила айвар, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Людмила Айвар, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат рассказала о расследовании второго дела о теракте в "Крокусе"

Адвокат Айвар: по второму делу о теракте в "Крокусе" идут следственные действия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", ведутся следственные действия и ожидаются результаты экспертиз, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в конце мая.
«
"По второму делу активно ведутся следствия и действия. И как только будут готовы две экспертизы - пожарно-техническая и инженерно-строительная, мы, наверное, получим какие-то ответы", - сказала она.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскЛюдмила АйварКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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