https://ria.ru/20250804/krokus-2033326013.html
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат - РИА Новости, 04.08.2025
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат
Некоторые потерпевшие в результате теракта в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая в деле интересы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:08:00+03:00
2025-08-04T18:08:00+03:00
2025-08-04T18:08:00+03:00
происшествия
красногорск
людмила айвар
крокус
московский городской суд
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Некоторые потерпевшие в результате теракта в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая в деле интересы 127 потерпевших. "Некоторые потерпевшие до сих пор проходят лечение. Прошло уже много-много операций, и (потерпевшие - ред.) до сих пор проходят лечение", - сказала она у здания Мосгорсуда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html
красногорск
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Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат
Адвокат Айвар: некоторые потерпевшие в "Крокусе" до сих пор проходят лечение