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Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат - РИА Новости, 04.08.2025
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18:08 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/krokus-2033326013.html
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат - РИА Новости, 04.08.2025
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат
Некоторые потерпевшие в результате теракта в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая в деле интересы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:08:00+03:00
2025-08-04T18:08:00+03:00
происшествия
красногорск
людмила айвар
крокус
московский городской суд
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Некоторые потерпевшие в результате теракта в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая в деле интересы 127 потерпевших. "Некоторые потерпевшие до сих пор проходят лечение. Прошло уже много-много операций, и (потерпевшие - ред.) до сих пор проходят лечение", - сказала она у здания Мосгорсуда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
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происшествия, красногорск, людмила айвар, крокус, московский городской суд, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Красногорск, Людмила Айвар, Крокус, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Часть пострадавших в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила адвокат

Адвокат Айвар: некоторые потерпевшие в "Крокусе" до сих пор проходят лечение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Некоторые потерпевшие в результате теракта в "Крокусе" до сих пор проходят лечение, заявила журналистам адвокат Людмила Айвар, представляющая в деле интересы 127 потерпевших.
"Некоторые потерпевшие до сих пор проходят лечение. Прошло уже много-много операций, и (потерпевшие - ред.) до сих пор проходят лечение", - сказала она у здания Мосгорсуда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32
 
ПроисшествияКрасногорскЛюдмила АйварКрокусМосковский городской судКрокус Сити ХоллТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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