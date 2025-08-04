https://ria.ru/20250804/krokus-2033321886.html

Суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025

Суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Второй западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:58:00+03:00

2025-08-04T17:58:00+03:00

2025-08-04T18:16:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

московский городской суд

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена всем обвиняемым на срок шесть месяцев, до 7 января 2026 года", - рассказал собеседник агентства. Некоторые участники процесса считают, что рассмотрение дела займет шесть месяцев."Гособвинитель считает, что рассмотрение может занять полгода", - сказала РИА Новости представитель группы потерпевших Людмила Айвар.Как ранее определил суд, заседания по этому делу будут проводиться регулярно, несколько раз в неделю. На этой неделе слушания пройдут также во вторник и в четверг.Сегодня Второй западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, московский городской суд, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik