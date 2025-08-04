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Большинство соучастников теракта в "Крокусе" частично признали вину - РИА Новости, 04.08.2025
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16:03 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/krokus-2033292522.html
Большинство соучастников теракта в "Крокусе" частично признали вину
Большинство соучастников теракта в "Крокусе" частично признали вину - РИА Новости, 04.08.2025
Большинство соучастников теракта в "Крокусе" частично признали вину
Большая часть соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали свою вину в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:03:00+03:00
2025-08-04T16:03:00+03:00
происшествия
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус
московский городской суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большая часть соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали свою вину в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Частично признали вину больше половины из 15 соучастников",- сказал собеседник агентства. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта. Первые трое сегодня в суде признали вину полностью, четвертый - частично, сообщил ранее РИА Новости один из участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250803/oruzhie-2033049956.html
https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html
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Наталья Макарова
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происшествия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус, московский городской суд, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус, Московский городской суд, Крокус Сити Холл
Большинство соучастников теракта в "Крокусе" частично признали вину

Большинство соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали вину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большая часть соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали свою вину в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«
"Частично признали вину больше половины из 15 соучастников",- сказал собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Фигуранты дела "Крокуса" хранили оружие в Красногорске
Вчера, 04:16
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта. Первые трое сегодня в суде признали вину полностью, четвертый - частично, сообщил ранее РИА Новости один из участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Патруль ДПС сажал раненных в "Крокусе" в гражданские авто
Вчера, 06:28
 
ПроисшествияКрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокусМосковский городской судКрокус Сити Холл
 
 
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