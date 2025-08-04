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Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:56 04.08.2025 (обновлено: 13:23 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/krokus-2033238553.html
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме
Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:56:00+03:00
2025-08-04T13:23:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости."(Правоохранительные органы получили и передали информацию - ред.) о намерении со стороны сообщников подсудимых совершить провокации… в этой связи прошу провести заседание в закрытом режиме", - заявил гособвинитель.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250804/krokus-2033236239.html
https://ria.ru/20250804/moskva-2033218797.html
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крокус, происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме

Обвинение призвало рассмотреть дело о теракте в "Крокусе" в закрытом режиме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости.
"(Правоохранительные органы получили и передали информацию - ред.) о намерении со стороны сообщников подсудимых совершить провокации… в этой связи прошу провести заседание в закрытом режиме", - заявил гособвинитель.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" помогают в суде два переводчика
12:38
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Около 30 потерпевших пришли на заседание по делу о теракте в "Крокусе"
11:58
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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