https://ria.ru/20250804/krokus-2033238553.html
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме
Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:56:00+03:00
2025-08-04T12:56:00+03:00
2025-08-04T13:23:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033238047_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_d778fb150972483ced8a9c31bc825056.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости."(Правоохранительные органы получили и передали информацию - ред.) о намерении со стороны сообщников подсудимых совершить провокации… в этой связи прошу провести заседание в закрытом режиме", - заявил гособвинитель.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250804/krokus-2033236239.html
https://ria.ru/20250804/moskva-2033218797.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033238047_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_3334179315aff6da283ffc404bdb3a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме
Обвинение призвало рассмотреть дело о теракте в "Крокусе" в закрытом режиме