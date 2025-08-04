https://ria.ru/20250804/krokus-2033238553.html

Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме

Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025

Дело о теракте в "Крокусе" попросили рассмотреть в закрытом режиме

Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:56:00+03:00

2025-08-04T12:56:00+03:00

2025-08-04T13:23:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд рассмотреть дело о теракте в "Крокус сити холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости."(Правоохранительные органы получили и передали информацию - ред.) о намерении со стороны сообщников подсудимых совершить провокации… в этой связи прошу провести заседание в закрытом режиме", - заявил гособвинитель.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250804/krokus-2033236239.html

https://ria.ru/20250804/moskva-2033218797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

крокус, происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)