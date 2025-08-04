https://ria.ru/20250804/krokus-2033236239.html
Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" помогают в суде два переводчика
Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" помогают в суде два переводчика - РИА Новости, 04.08.2025
Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" помогают в суде два переводчика
Обвиняемые по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле" будут участвовать в процессе с помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:38:00+03:00
2025-08-04T12:38:00+03:00
2025-08-04T12:38:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле" будут участвовать в процессе с помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно оглашенным судьей документам, сегодня на заседание пришли два переводчика. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать дело по существу. Процесс проходит в здании более вместительного Мосгорсуда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250804/krokus-2033228218.html
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красногорск
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" помогают в суде два переводчика
Переводчики помогут обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" участвовать в суде