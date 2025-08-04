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Военный суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 04.08.2025
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12:18 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/krokus-2033228218.html
Военный суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле"
Военный суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 04.08.2025
Военный суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле"
Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:18:00+03:00
2025-08-04T12:18:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости.Слушание было назначено на 11.00, но началось с опозданием, о начале объявила тройка судей.Процесс проходит в выездном формате в здании более вместительного Мосгорсуда.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле"

Военный суд начал рассмотрение дела о теракте в "Крокусе" по существу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости.
Слушание было назначено на 11.00, но началось с опозданием, о начале объявила тройка судей.
Процесс проходит в выездном формате в здании более вместительного Мосгорсуда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Около 30 потерпевших пришли на заседание по делу о теракте в "Крокусе"
11:58
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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