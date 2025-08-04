https://ria.ru/20250804/kreml-2033234521.html

В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа

В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа

Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:33:00+03:00

2025-08-04T12:33:00+03:00

2025-08-04T12:33:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии. "Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.

https://ria.ru/20250804/kreml-2033230588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев