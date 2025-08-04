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В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
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12:33 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/kreml-2033234521.html
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа
Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:33:00+03:00
2025-08-04T12:33:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии. "Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.
https://ria.ru/20250804/kreml-2033230588.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа

Песков: Кремль на фоне заявлений Трампа не считает, что речь идет об эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии.
"Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.
Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии
12:24
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковДмитрий Медведев
 
 
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