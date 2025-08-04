https://ria.ru/20250804/kreml-2033234521.html
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа
Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:33:00+03:00
2025-08-04T12:33:00+03:00
2025-08-04T12:33:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль на фоне заявлений главы США Дональда Трампа не считает, что речь идет о какой-либо эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп 2 августа заявил, комментируя высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии. "Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли заявления Трампа расценивать как какую-либо эскалацию и повод для прямого контакта президентов.
https://ria.ru/20250804/kreml-2033230588.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
В Кремле заявили об отсутствии эскалации на фоне высказываний Трампа
Песков: Кремль на фоне заявлений Трампа не считает, что речь идет об эскалации