https://ria.ru/20250804/kreml-2033232787.html

Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков

Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025

Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков

Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:29:00+03:00

2025-08-04T12:29:00+03:00

2025-08-04T12:29:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250804/peskov-2033230775.html

россия

украина

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2025

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россия, украина, дмитрий песков