https://ria.ru/20250804/kreml-2033232787.html
Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025
Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:29:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250804/peskov-2033230775.html
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия привержена дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Песков: РФ привержена идее дипломатического урегулирования на Украине