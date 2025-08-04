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Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии

Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии - РИА Новости, 04.08.2025

Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии

Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:24:00+03:00

2025-08-04T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал последние слова американского лидера Дональда Трампа о ядерном оружии."Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой. <...> В ядерной войне не может быть победителя. Вот это основной постулат, из которого мы исходим", — подчеркнул Песков.По его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США. "Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые многими воспринимаются весьма эмоционально. <...> В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. <...> В целом в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать", — сказал представитель Кремля.Он также напомнил, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин. При этом в каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события."Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — резюмировал пресс-секретарь. Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. Комментируя это решение, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что президент США играет с Москвой в игру ультиматумов, а это "угроза и шаг к войне с его собственной страной".В ответ Трамп заявил, что политик заходит на "очень опасную территорию", и назвал российскую экономику "мертвой". Медведев же посоветовал главе Белого дома вспомнить его любимые фильмы про ходячих мертвецов и то, "как может быть опасна несуществующая в природе "Мертвая рука".В пятницу, 1 августа, американский лидер отдал приказ передислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы", отметив, что теперь они стали "ближе к России". Позднее он заявил, что когда речь идет о ядерном оружии, США "должны быть готовы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, дмитрий медведев