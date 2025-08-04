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Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии - РИА Новости, 04.08.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии
Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:24:00+03:00
2025-08-04T12:24:00+03:00
2025-08-04T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал последние слова американского лидера Дональда Трампа о ядерном оружии."Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой. <...> В ядерной войне не может быть победителя. Вот это основной постулат, из которого мы исходим", — подчеркнул Песков.По его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США. "Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые многими воспринимаются весьма эмоционально. <...> В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. <...> В целом в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать", — сказал представитель Кремля.Он также напомнил, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин. При этом в каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события."Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — резюмировал пресс-секретарь. Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. Комментируя это решение, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что президент США играет с Москвой в игру ультиматумов, а это "угроза и шаг к войне с его собственной страной".В ответ Трамп заявил, что политик заходит на "очень опасную территорию", и назвал российскую экономику "мертвой". Медведев же посоветовал главе Белого дома вспомнить его любимые фильмы про ходячих мертвецов и то, "как может быть опасна несуществующая в природе "Мертвая рука".В пятницу, 1 августа, американский лидер отдал приказ передислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы", отметив, что теперь они стали "ближе к России". Позднее он заявил, что когда речь идет о ядерном оружии, США "должны быть готовы".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии
Песков: в ядерной войне не может быть победителя
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал последние слова американского лидера Дональда Трампа о ядерном оружии.
"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой. <...> В ядерной войне не может быть победителя. Вот это основной постулат, из которого мы исходим", — подчеркнул Песков.
По его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США.
"Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые многими воспринимаются весьма эмоционально. <...> В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. <...> В целом в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать", — сказал представитель Кремля.
Он также напомнил, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин. При этом в каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события.
"Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — резюмировал пресс-секретарь.
Трамп 14 июля поставил Москве
50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Комментируя это решение, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что президент США играет с Москвой в игру ультиматумов, а это "угроза и шаг к войне с его собственной страной".
В ответ Трамп заявил, что политик заходит на "очень опасную территорию", и назвал российскую экономику "мертвой".
Медведев же посоветовал главе Белого дома вспомнить его любимые фильмы про ходячих мертвецов и то, "как может быть опасна несуществующая в природе "Мертвая рука".
В пятницу, 1 августа, американский лидер отдал приказ передислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы", отметив, что теперь они стали "ближе к России". Позднее он заявил, что когда речь идет о ядерном оружии, США "должны быть готовы".