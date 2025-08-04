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В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе - РИА Новости, 04.08.2025
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12:18 04.08.2025 (обновлено: 12:23 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kreml-2033228051.html
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:18:00+03:00
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в мире
россия
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стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг. "Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча российского лидера и представителя США на этой неделе.
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в мире, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Песков не исключил встречи Путина и спецпосланника США Уиткоффа на этой неделе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча российского лидера и представителя США на этой неделе.
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