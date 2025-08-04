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В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:18:00+03:00

2025-08-04T12:18:00+03:00

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в мире

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сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг. "Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча российского лидера и представителя США на этой неделе.

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в мире, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин